Muere José Hernández Amor, quien en 1963 creara la tienda de decoración Muebles Joseph

El comercio gijonés perdió ayer a uno de sus principales referentes. José Hernández Amor falleció a los 87 años dejando el establecimiento que fundara, Muebles Joseph, como uno de los principales atractivos de la calle de Los Moros. José Hernández deja esposa, María del Carmen Cabezudo, con quien hasta hace solo unos siete años dirigía con mano sabia tan distinguido comercio, y cuatro hijos -Ana, José, Javier y Nacho-, los dos primeros ahora al frente del establecimiento.

El matrimonio, que no abandonó el mostrador hasta cumplidos los 80 años, tuvo que trabajar duro para conseguir el legado que dejaron a sus hijos. No en vano, no todo fue un camino de rosas, ya que su actividad comercial comenzó en un pequeño local de la calle de Cabrales. Y lo hicieron con un claro objetivo: ofrecer a los gijoneses productos distinguidos y difíciles de conseguir en otros comercios. Para ello, José y María del Carmen no dudaban en coger su coche y acudir a cascos antiguos de diferentes ciudades en busca de los más exquisitos artesanos y los mejores productos.

La evolución del negocio fue muy positiva y eso hizo necesario el traslado a un local más grande. Y el elegido fue su actual emplazamiento, en el número 19 de la calle de Los Moros. Allí, los gijoneses disponían no solo de muebles y elementos de decoración, sino también de un amplio abanico de regalos y detalles especiales. Sus escaparates siempre llamaron la atención por la conjunción de sofás, lámparas y alfombras con delicadas porcelanas, brillantes cristalerías y relucientes cuberterías. La ciudad tenía a su disposición los productos más exclusivos de afamadas firmas de Inglaterra, Francia e Italia. Y la clientela siempre respondió.

Otra de las novedades que Joseph introdujo en la ciudad fueron las listas de boda, una costumbre ya prácticamente perdida, pero que en este comercio de Los Moros fue todo un referente para los novios gijoneses.

Relevo familiar

Desde hace unos años son sus hijos José y Ana quienes han asumido dirigir el rumbo del establecimiento y han capeado unos años económicamente duros, pero que eso no impidió que la fachada del edificio de Joseph rebosara a Navidad cada fin de año, convirtiéndose prácticamente en una tradición más de la ciudad. Y es que en este comercio siguen esforzándose por ofrecer a sus clientes aquello que demandan, adaptándose a los tiempos, como hicieran José y María del Carmen desde 1963.

El funeral por el eterno descanso de José Hernández Amor tendrá lugar mañana, a las 12 horas, en la iglesia parroquial mayor de San Pedro Apóstol. Sus restos mortales serán incinerados en el Tanatorio de Cabueñes en la intimidad familiar.