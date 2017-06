El PP aplaude al ministro, Ciudadanos se muestra «excéptico» y Xixón Sí Puede, «prudente»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna ha anunciado este jueves una inversión que alcanza los 500 millones de euros para infraestructuras ferroviarias en la ciudad. Tras una reunión con el equipo de gobierno, estas han sido las reacciones del resto de grupos políticos:

Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Mariano Marín, se ha podido ver «un compromiso del ministro con Gijón, tanto económico como respondiendo a las necesidades de la ciudad y de los gijoneses». Cree el popular que el planteamiento es «serio, riguroso y viable» y supone la implicación para conseguir la integración ferroviaria en Gijón y la puesta en marcha del metrotrén.

«Ahora hay que dejar que todo ello se articule a través de Gijón al Norte y se siga una hoja de ruta clara. Por último, creemos que el Principado ya no tiene excusas para no sumarse al consenso, y si no lo hace, los gijoneses no perdonarán al PSOE», remacha Marín.

Por su parte, desde Xixón Sí Puede esperan «con expectación» que los números presentados hoy «estén desgranados en el próximo consejo de administración. «La puesta en funcionamiento del túnel es fundamental y alargar el trazado hasta Cabueñes, crucial. Todo ello suponiendo que esto tengo sustento y no sea un anuncio que nos lleve a poner otra primera piedra esta vez en 2019 de cara a las elecciones y que luego volvamos a olvidarnos», subraya David Alonso.

El concejal sostiene que han de ser «prudentes» con la inversión anunciada hasta que sea una reladidad «que en este caso el plan de vías siempre ha sido complicada de discernir».

José Carlos Fernández Fernández Sarasola, de Ciudadanos, indica que a falta de conocer los detalles concretos de los compromisos anunciados por el Estado, «desde Ciudadanos nos mostramos escépticos porque no se ha concretado ningún proyecto y el inicio de las obras se ha pospuesto hasta 2019, precisamente el año en el que se comprometió la ministra Ana Pastor que estaría ya lista la nueva estación en su visita de 2015.

En relación al metrotrén, que considera «esencial» para asegurar la integración del ferrocarril en Gijón, «parece que todo quedará para un estudio posterior para su prolongación hasta Cabueñes». «Nosotros siempre hemos abogado por que la puesta en funcionamiento del túnel se haga de forma simultánea al resto de la operación, y su prologanción se realice en superficie, algo que nos parece mucho más realista desde un punto de vista económico», concluye el edil.