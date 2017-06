2.744 firmas por el deporte base

El registro municipal recibió ayer una petición para que el Ayuntamiento compre las instalaciones deportivas de Jove que ha sacado a subasta pública la Autoridad Portuaria de Gijón. Una propuesta que está avalada por 2.744 firmas recopiladas en aproximadamente una semana. La iniciativa partió del padre de un jugador, que buscó y obtuvo el apoyo de la directiva.

En todo caso, la solicitud se plantea como una apuesta de futuro por el deporte base y no tanto por el Club de Fútbol Puerto de Gijón, que en ningún caso podrá competir la próxima temporada, según su presidente, Ceferino Rodríguez. La razón, dijo, es que gran parte de los jugadores han buscado ya equipos alternativos, no da tiempo a tramitar las fichas porque la incertidumbre actual impide actuar, y, sobre todo, las instalaciones requieren unas reformas que sería imposible acometer con la urgencia necesaria para tenerlas listas al comienzo de la próxima temporada.

Ceferino Rodríguez aseguró que «como club lo tenemos muy mal» y evitó comprometerse a lo que sería una especie de refundación, con el mismo u otro nombre, en el caso de que el campo que provoca la disputa siga estando disponible en el futuro, ya sea por adquisición municipal, porque siga en manos de la Autoridad Portuaria o cualquier otra circunstancia (que alguien lo compre y lo done, por ejemplo, cosa improbable, pero no imposible).

Las firmas ayer entregadas orientan la solución del asunto hacia la compra municipal de las parcelas, estrategia distinta a la planteada por los grupos municipales de Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos, que desean «blindar» en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) la reserva de la parcela para uso deportivo.

En realidad, ambas cosas no son incompatibles y así lo dejó ayer claro el concejal popular Pablo González, quien ya no descarta que el Ayuntamiento acuda a la puja, pero no a «precio de terreno residencial». González urgió a Foro, y especialmente a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a pronunciarse, tras afirmar que su grupo pidió un informe jurídico que no encuentra inconveniente en cambiar la calificación del terreno en la actual fase de tramitación» y expresar su sospecha de que Moriyón votó a favor de la subasta como consejera portuaria.