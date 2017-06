La marea viva de San Xuan amenaza con arrastrar al mar los restos de la fiesta

El litoral gijonés vivirá mañana una noche de hogueras y tradición: llega San Xuan y miles de vecinos ocuparán los arenales a partir del ocaso para celebrar el día más largo del año. La concentración de personas, sin embargo, podría tener en esta ocasión un resultado notablemente nocivo para el entorno marino. Así lo advierten Ecologistas en Acción y Emulsa ante la próxima marea viva, que tendrá lugar en torno a las 4.30 horas del sábado a causa de la luna nueva y supondrá un peligro por la cantidad de plásticos y botellas que se concentrará en los arenales. «Todos tenemos que ser responsables a la hora de recoger nuestros residuos. El pasado San Xuan se sacaron 16 toneladas de basura de las playas gijonesas y es prioritario que ni un solo envase acabe en el mar», explica Beatriz Hernández, del Área Marina de Ecologistas en Acción.

Programa de festejos para este fin de semana La Calzada:Jueves 22. Entrega del bollu y la botella de vino (17 horas), homenaje al socio más antiguo (19) y Arbeyal Rock (20.30). Viernes 23. Preparación de la hoguera (10 horas), exhibición de Altafit (18), hoguera y verbena con Panamá (medianoche). Sábado 24. Día del niño. Fiesta infantil (18 horas) y verbena con Marimba. Domingo 25. Vermú (13 horas) y comida popular de una paella gigante (14). Tremañes:Viernes 23. Juegos infantiles (17.30 horas), chocolatada (19.30), maratón de tute (19.30) y chupinazo (medianoche). Sábado 24. Pasacalles gaitero (11 horas), misa solemne (13), sardinada para los socios (19) y verbena con DJ (22). Domingo 25. Jira campestre (14 horas), deportes tradicionales (17.30) y fin de fiesta (20). Viesques:Viernes 23. Competición de balonmano femenino y fútbol (17 horas), juegos para niños (18), concierto de Pancho and Lefty, pregón a cargo de Cundi (20), concierto de Ún de Grao (20.30) y verbena con Tekila (22.30). Sábado 24. Pasacalles con el grupo gaitero ‘Villa de Xixón’ (12 horas), misa (13), concierto de Grupo Gaiteros (13.30), gran paella (14.30), juegos infantiles (17), reparto del bollu (18), exhibición de funky (19), concierto de De Mandilín (20.30) y verbena con Versión Original (22.30). Domingo 25. Actuación del grupo folclórico Jovellanos (13.30 horas), corderada (14.30), juegos (18) y música de Mina Longo (19). Mareo:Viernes 23. Jornadas del pulpo (14 horas), camión discoteca (22) y concierto de Assia (0.15). Sábado 24. Misa (18.30 horas), entrega del bollu (20), camión discoteca (22) y verbena amenizada por Clan Zero (medianoche). Domingo 25. Concentración de vehículos clásicos (10 horas), misa (13), grupo folclórico (14), comida (15), torneos de tute y parchís (18), actuación de la Patrulla Canina (19) y verbena con Cuarta Calle (22). Cimavilla:Viernes 23. Las Eléctricas (21 horas), Gibor (21.45), prendido de la hoguera (medianoche), Silvidos y Gemidos (00.20) y Baokas 500 mg (02.15). Ceares:Viernes 23. Espicha vecinal (20.30 horas), grupo folclórico (22) y DJ Dani Vieites (medianoche). Contrueces:Viernes 23. Payaso Tato (18.30 horas), concierto de Da Silva (21.30), danza prima con el grupo Trebeyu (23.30) y gran hoguera (medianoche).

Desde Emulsa, por su parte, han avanzado que movilizarán un dispositivo de 29 personas para retirar los residuos de las playas. «Comenzar antes de las 7 horas es muy difícil. Por horarios, primero, y después porque hay gente todavía de fiesta a esas horas y no es conveniente por motivos de seguridad», destacan. Pese a que el grueso de las celebraciones se celebrarán en Poniente y El Arbeyal, que se ven menos afectadas por las subidas de las mareas, desde la empresa pública ven necesario «que todo el mundo tome partido» para que los restos de la fiesta no acaben en el mar. «Pondremos más contenedores y papeleras, pero es esencial que se tire todo en la misma bolsa en la que se trajo. Si los ciudadanos no colaboran es imposible».

Fin de semana festivo

Más allá de las playas, el fuego de San Xuan prenderá en varios puntos del concejo para celebrar una de las noches más animadas del año. Así, Mareo, Contrueces, Cimavilla y Ceares se sumarán a los festejos de Poniente y El Arbeyal. Por otra parte, la época estival entra de lleno con el comienzo de las fiestas patronales en varios puntos de Gijón. Así, La Calzada celebra hoy el día del socio, que culminará con el festival gratuito Arbeyal Rock desde las 20.30 horas. Mañana se suman a la fiesta Tremañes y Viesques con sendos programas de tradición, música y gastronomía hasta el domingo.