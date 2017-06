Moriyón: «Por primera vez un ministro viene a Gijón con cifras concretas para desbloquear el proyecto»

«Agradezco en nombre de Gijón la inversión de 500 millones que hoy anuncia el Ministerio de Fomento para el Plan de Vías y la llegada del Metrotrén hasta Cabueñes». La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón ha valorado la lluvia de inversión anunciada por Íñigo de la Serna este mediodía como respuesta a una demanda que se viene dando desdde hace años.

«Por vez primera vez un ministro del Gobierno de España viene a Gijón a ofrecer cifras concretas y realistas que pudieran desbloquear el proyecto, como desde Foro reclamábamos desde hace años», señaló Moriyón.

Según la alcaldesa “es lo que habíamos pedido, quizás es cierto que no creíamos que pudiéramos llegar a este punto y que éramos pesimistas. No puedo decir más, estoy muy contenta pero no porque sea un triunfo de nadie, sino porque sea bueno para Gijón”.

Para Moriyón “el trabajo de equipo realizado desde el Ayuntamiento de Gijón y el llevado a cabo por nuestra presidenta, secretario general, diputado, y senadora en Madrid, entre otros muchos compañeros de partido, ha sido fundamental en este anuncio histórico para Gijón”.

El Ministerio ha catalogado la propuesta como “enormemente ambiciosa, pero realista”; prevé de coste para el Plan de Vías 403 millones de euros; compromete de forma excepcional 140 millones de euros, el resto, 263 millones, serán financiados por todos los socios, 50% Fomento, 25% Ayuntamiento, y 25 % Principado de Asturias. El Ministro ha solicitado que el Ayuntamiento y el Principado inviertan 68 millones cada uno, que podrá quedar reducido a 14 millones si la venta del suelo sale adelante.

Respecto al calendario y plazos, el Ministro ha hablado de unos 6 años. Casi dos años para la realización de estudios, tramitaciones ambientales y para la parte urbanística de modificación en el Plan Especial; en 2019 se dará paso a la licitación, adjudicación y un periodo de ejecución de 4 años.

Para finalizar también se abordó el tema del Metrotrén, proyecto que seguirá adelante para aprovechar los 137 millones que ya se han ejecutado.