Los estibadores interrumpen la huelga para negociar acuerdos con más empresas

Tras alcanzar acuerdos con los principales operadores portuarios, que provocaron divergencias en la patronal y la normalidad laboral en los puertos con mayor tráfico de España, los sindicatos de estibadores decidieron ayer, a instancia de una agrupación empresarial de Barcelona, interrumpir los paros convocados para negociar durante la próxima semana e intentar incorporar a todos los operadores al citado acuerdo. Según el comunicado sindical, «como muestra de buena voluntad y disposición a la negociación real, los trabajadores han decidido no ejercer este derecho los días 23, 26 y 27 de junio en el conjunto de empresas, con independencia de su posición sobre la negociación colectiva y la garantía de los puestos de trabajo».

En cualquier caso, la interrupción de los paros no supone, de momento, el fin del conflicto, ya que para la primera semana de julio siguen convocados nuevos paros. Las perspectivas, sin embargo, propician el optimismo, ya que si algunas empresas alcanzaron un acuerdo con los trabajadores, no hay razón para pensar que no puedan hacerlo las demás, en las mismas condiciones, ni tendría sentido pedir la normalización inmediata de los puertos si no fuera con la expectativa de mantenerla.

Al buscar los sindicatos garantías de empleo para los actuales estibadores y conseguir un compromiso al respecto de varias empresas, no está claro si será necesaria la aportación ofrecida por el Ministerio de Fomento para incentivar la prejubilación de posibles excedentes.

En El Musel, los acuerdos que que prácticamente devolvieron la normalidad a los principales puertos de España sólo favorecieron a la terminal de contenedores, del grupo Maersk, de forma que continuar las negociaciones resulta imprescindible para no perjudicar la actividad de algunos tráficos básicos.