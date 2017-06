El PSOE tilda de «propaganda» el anuncio de Fomento sobre el plan de vías de Gijón

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha asegurado que el anuncio realizado ayer por el Ministerio de Fomento para el plan de vías de la ciudad es una "operación de propaganda". En rueda de prensa, ha afirmado que las palabras del ministro Íñigo de la Serna no ofrecen "mucha credibilidad" tras los "incumplimientos sistemáticos" del Ejecutivo central. Además, ha recalcado que Fomento no ha asumido ningún compromiso financiero en la presente legislatura y traslada todo lo anunciado al próximo Gobierno central que salga de las urnas.

El dirigente socialista ha exigido que las obras del túnel del metrotrén se inicien "en el menor plazo posible", por lo que ha demandado financiación concreta para ello. "Supongo que será la próxima propaganda electoral para la coalición Foro-PP", ha reiterado antes de llamar la atención al hecho de que la alcaldesa Carmen Moriyón se haya mostrado satisfecha cuando los plazos de ejecución del plan de vías "se duplican".

"Unido a ello, ha señalado que De la Serna no ha barajado una ubicación alternativa que no sea el Museo del Ferrocarril para la estación intermodal, a pesar de que puede suponer un mayor coste. También ha incidido en que Fomento ayer no aportó "un solo dato" que justifique las cifras de inversión anunciadas.

De forma similar se ha expresado el portavoz de IU en Gijón, Aurelio Martín ha mostrado "desconfianza" ante el anuncio de Fomento y ha calificado de "despilfarro" destinar más de 400 millones de euros para la construcción de la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril. En rueda de prensa, ha afirmado que las dudas que han generado las palabras del titular de Fomento están "de sobra justificada" tras quince años de "propaganda y promesas incumplidas". "Se han anunciado inversiones millonarias que, teóricamente, se van a ejecutar con los gobiernos que vengan después", ha puesto de manifiesto.

Martín ha considerado "positivo" que el proyecto ministerial recoja la ampliación del metrotrén hasta Cabueñes, una de las "reivindicaciones históricas" de la coalición, si bien ha pedido que se inicien ya los estudios constructivos sin esperar a 2019. Por el contrario, ha calificado de "negativo" que Fomento pretenda invertir más 400 millones de euros para ejecutar la terminal mixta, una cantidad que es propia de la "época de la burbuja inmobiliaria y de los pelotazos en nuestro país". "Es un verdadero despilfarro que no se ajusta a la austeridad que necesita la ciudad", ha incidido antes de asegurar que la puesta en marcha del plan de vías "no puede hipotecar la ciudad".

Por su parte, el grupo municipal de Xixón Sí Puede ha defendido que la prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes se ejecute antes de la construcción de la estación intermodal del plan de vías. El concejal David Alonso ha dicho que el "primer punto fundamental" del proyecto ferroviario es abordar este asunto mediante la ejecución de las estaciones intermedias de la Plaza de Europa, El Bibio y Viesques que daría solución a la centralidad.

En rueda de prensa, el edil ha manifestado la importancia del papel de la Corporación municipal, que deberá dar luz verde a un plan especial urbanístico para que el plan de vías comience a desarrollarse. Alonso ha confiado en que lo anunciado "no sea una apuesta política" de cara a las próximas elecciones.

El PP habla de un plan «serio y realista»

El PP, en cambio, hace una lectura muy distinta. El portavoz del grupo mucnipal, Mariano Marín, ha pedido a los grupos de la izquierda gijonesa que "dejen de poner trabas" al plan de vías tras el compromiso "serio y realista" planteado por el Ministerio de Fomento para el proyecto ferroviario.

Marín, que se ha mostrado "optimista" con el anuncio del ministro, ha dicho que "no hay excusas" para no apoyar los plazos y el compromiso financiero para la integración del ferrocarril en la ciudad y la puesta en marcha del túnel del metrotrén. En rueda de prensa, el portavoz popular ha solicitado al PSOE, Xixón Sí Puede e IU que "dejen trabajar" a Gijón al Norte y no utilicen el Pleno como "instrumento de agresión" a la sociedad.