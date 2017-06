Xixón Sí Puede se muestra prudente «ante esta lluvia de millones»

Con cautela y descreimiento se aproximaron los grupos municipales a la ambiciosa inversión y el extenso calendario que dejó sobre la mesa el ministro de Fomento. Solo Foro y PP se mostraron entusiasmados con la propuesta, mientras que Xixón Sí Puede optó por un perfil más neutro, dejando las críticas para el resto de formaciones.

«La puesta en funcionamiento del túnel es fundamental y alargar el trazado hasta Cabueñes es crucial», consideró David Alonso, edil de Xixón Sí Puede y consejero municipal en Gijón al Norte. Suena bien la música pero «suponiendo que esto tenga sustento y no sea un anuncio que nos lleve a poner otra primera piedra esta vez en 2019, de cara a las elecciones, y que luego volvamos a olvidarnos», matizó. Alonso, que ayer no fue invitado a la reunión, se dijo «expectante» ante la posibilidad de conocer los detalles en el próximo consejo de administración. «En principio somos muy prudentes con esta lluvia de millones, hasta que no la veamos hecha una realidad, que en este caso del plan de vías, siempre ha sido complicado», expresó.

De respaldar al ministro se encargó Mariano Marín. El portavoz del PP local identificó «un compromiso absoluto con Gijón, tanto económico como desde el punto de vista del proyecto que Gijón necesita y demanda». En las cifras de inversión observa una «total implicación del ministerio para conseguir la integración» que ahora exige ser correspondida. «Creemos que el Principado ya no tiene excusas para no sumarse al consenso, y si no lo hace, los gijoneses no perdonarán al PSOE», advirtió.

Las proyecciones que realizó el equipo ministerial no modificaron la posición de IU. «Nosotros seguimos apostando por un proyecto más austero, con un soterramiento hasta La Calzada, para cohesionar social y territorialmente la ciudad», justificó su portavoz,Aurelio Martín.

Fomento acumula demasiadas fechas anunciadas, a juicio de Ciudadanos. «Nos mostramos escépticos, no se ha concretado ningún proyecto y el inicio de las obras se ha pospuesto hasta el año 2019, precisamente el año en el que se comprometió la ministra Ana Pastor a que estuviera ya lista la nueva estación en su visita de 2015», anotó José Carlos Fernández Sarasola.