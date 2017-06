La oposición pide a Fomento que la ampliación del metrotrén empiece cuanto antes

Escepticismo y desconfianza fueron algunas de las reacciones mostradas ayer por los partidos de la oposición ante el anuncio de inversión de 500 millones de euros para desbloquear el plan de vías de Gijón y la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes, realizado el jueves por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Más satisfechos se mostraron, no obstante, con el segundo de esos asuntos, aunque reclamaron que comiencen los trabajos cuanto antes.

Los consultados están de acuerdo con que los trabajos en el metrotrén -tanto en el actual túnel como en su ampliación y en las estaciones- pueden comenzar ya o en paralelo con las obras del plan de vías. Consideran que todo lo relacionado con la superestructura (vías, catenarias, señalización, etcétera) ya se puede poner en marcha. Tampoco harían falta demasiadas tramitaciones para realizar la prolongación del túnel hasta Cabueñes y acometer la construcción de las estaciones de la plaza de Europa, Viesques, el campus y el Hospital de Cabueñes -la de El Bibio ya está hecha-. En cualquier caso, sí hay discrepancias sobre si Feve debe circular por el túnel o no. El PSOE lo defiende, mientras que Xixón Sí Puede defiende que «sería un error, por problemas de catenarias y de horarios para los distintos trenes».

El socialista José María Pérez calificó de «fundamental» el túnel y su conexión con las Cercanías y aseguró que «es necesario que entre en funcionamiento en el menor plazo posible, con un compromiso financiero ya que le permita ir adelante».

Los partidos reclaman que se ofrezca el máximo de información sobre el proyecto

Ciudadanos no quiere que el Ayuntamiento ponga en riesgo su viabilidad financiera

Para Aurelio Martín (IU), la centralidad del ferrocarril en Gijón no la aportará la ubicación de la estación intermodal, sino «las siete u ocho estaciones que habrá entre La Calzada y Cabueñes. Eso cambiará la movilidad en Gijón y de la propia ciudad con el área central de Asturias. Es el primer paso para alcanzar el área metropolitana del que tanto se ha hablado».

David Alonso también considera «fundamental» la ampliación del metrotrén y cree que «se debería hacer en paralelo o antes que el proyecto de la estación». Además, recordó que la operación del metrotrén no se vería afectada por ninguna tramitación urbanística que lo retrase.

Desde Ciudadanos también se respalda esta operación, aunque cuestiona que se opte por un trazado completamente soterrado, «una solución 40 millones más cara que realizarlo en superficie». Eso sí, la formación naranja exige un «compromiso firme», porque «no se ha concretado ningún plazo de ejecución».

Diferente fue el planteamiento de la oposición en cuanto al propio plan de vías. El más duro en sus consideraciones fue José María Pérez, portavoz del PSOE, quien calificó el anuncio del ministro De la Serna de «propaganda electoral de la coalición Foro-PP». Y ello porque, según el calendario anunciado, las obras no comenzarían hasta 2019, coincidiendo con las próximas elecciones autonómicas y municipales. También puso el acento en la actitud de la alcaldesa ante el cronograma dado a conocer por el ministro, que dejaría la operación en manos del próximo Gobierno nacional: «Llama la atención la actitud de quien representa los intereses de los gijoneses, que o no se fija en lo que dice el ministro o le da igual, pues es postergar la operación a un futuro en el que ni él ni ella está claro que estén para resolver el problema».

Proyecto y cronograma

También criticó Pérez que De la Serna no admita otro proyecto para la futura estación «que el suyo y de la alcaldesa», a pesar por lo acordado por el pleno municipal, así como que, «si comparamos este cronograma con el que presentó Ana Pastor en diciembre de 2015, la estación se haría en dos años y ahora en más de cuatro. Y es la misma obra». En su opinión, el principal problema es que «no hay ningún documento técnico que avale lo que el jueves se presentó al Principado y al Ayuntamiento. No ha habido un solo avance que justifique las cifras que se hablaron», y lo dijo en referencia a que el lugar donde se prevé construir la estación, junto al Museo del Ferrocarril, «tiene muchos problemas geológicos, con una falla que obliga a hacer grandes apantallamientos de hormigón».

Desde IU, su portavoz, Aurelio Martín, que recordó que el proyecto lleva «15 años de incumplimientos», mostró su disconformidad con invertir 403 millones de euros en la futura estación, lo que calificó de «despilfarro». Y abundó que, «entre los 12 millones que costó la provisional y estos 403, hay todo un mundo».

Martín, que solicitó que el Ministerio de Fomento justifique técnicamente todos los números dados a conocer anteayer, cree que se ha olvidado el debate original: «El gran objetivo era cerrar la brecha que suponía la barrera ferroviaria y cohesionar la ciudad. Reivindicamos que, al menos, se soterren las vías hasta La Calzada, aunque pedíamos hasta Veriña. El objetivo no era tener una nueva estación, sino eliminar la barrera ferroviaria». Eso sí, desde esas discrepancias, apuntó que la coalición «tendrá disposición de llegar a acuerdos y consensos en lo que sea modelo de ciudad». Celebró también el cambio de modelo de financiación de esta importante operación, máxime teniendo en cuenta que «el ministerio es quien tiene que hacer el esfuerzo, porque tiene las competencias. El PP es el partido que más cercenó la capacidad financiera a los ayuntamientos y ahora nos pretendía dar la competencia de hacer estaciones».

Modificar el plan especial

David Alonso, de Xixón Sí Puede, confía en que «no se trate de una apuesta política con vistas a las elecciones de 2019, que no se ponga la primera piedra en el 'solarón' y luego todo quede en nada». Además, recordó que será necesario «modificar el plan especial y realizar una tramitación urbanística. Pero eso se aprueba en el Pleno y para ello tenemos que ponernos de acuerdo. Si no, no vamos a ningún lado. Hay que redactar los nuevos aprovechamientos urbanísticos para que los interesados en comprar los solares sepan qué pueden hacer en ellos». Para Alonso, el esfuerzo inversor que se le pide al Ayuntamiento (65,84 millones de euros) le parece «razonable», aunque apuntó que «hay que esperar con paciencia a que desgranen todos los detalles».

Por su lado, Mariano Marín, portavoz del PP, indicó que «lo único que pido es que la izquierda deje de poner trabas y que Gijón al Norte trabaje con discreción. Si es así, lo vamos a conseguir». Con el planteamiento anunciado por De la Serna, Marín cree que «el PSOE, IU y Xixón Sí Puede no tienen disculpas para que no apoyen el proyecto», porque lo considera «ambicioso» y con plazos «realistas. En 2023 tendremos la estación de futuro que se merece Gijón».

Ciudadanos hizo su valoración a través de una nota pública y considera insuficiente la eliminación de la barrera ferroviaria, que pide, al menos, hasta La Calzada. También reclama el máximo de información y que el Ayuntamiento de Gijón no asuma ningún compromiso presupuestario que ponga en riesgo su sostenibilidad financiera. Además, critica los plazos anunciados por Íñigo de la Serna, que considera «demasiado dilatados en el tiempo».