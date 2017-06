«Quienes ahora se incorporan a la empresa no pueden esperar un empleo para toda la vida»

Profesor de Ingeniería en Gijón, José Esteban Fernández Rico acaba de ser galardonado como Alumno Distinguido del Instituto Jovellanos.

Ahora es Alumno Distinguido. ¿Lo fue también cuando estudiaba?

La verdad es que era un alumno de la media, aunque mejoré en sexto, el preuniversitario y el selectivo de Ciencias, que era común a todas las carreras técnicas. Me acuerdo como un hito que ese selectivo lo aprobé todo en junio. Pero también suspendí, porque las ingenierías son carreras duras, como es sabido, y hay asignaturas que siempre se atraviesan.

¿Hace falta ser estudiante brillante para ser profesional brillante?

Yo creo que no es imprescindible. La ingeniería, y particularmente la industrial, es multidisciplinar y proporciona una formación generalista muy amplia que nos permite ejercer profesionalmente en un espectro muy importante. Pero influyen muchas cosas, como el tema de los idiomas y la capacidad para moverse y de adaptación.

¿Qué consejo les daría a los actuales alumnos del Jovellanos?

Una clave es el esfuerzo y otra tener visión de futuro, porque hoy en día hay posibilidades formativas como, por ejemplo, el Bachillerato Internacional, que imparte el Jovellanos y que me parece una iniciativa extraordinaria. Hay muchas posibilidades que no teníamos en mi época. Y luego, 'utilizar', en el sentido positivo de la palabra, a esos excelentes profesores que hay. Yo recuerdo a una plantilla excelente en el Jovellanos y hoy tengo que mencionar a Charo Rendueles, que acaba de fallecer, a la que tenía un afecto especial y que fue mi profesora en el preuniversitario. También a Alejandro Mieres, Sara Suárez Solís, José Antonio Estrada o Claudio Infanzón, en Historia. Una plantilla de catedráticos de primerísima línea que repercutía en nosotros. El mensaje es que aprovechen todas las posibilidades formativas que se les ofrecen. Que no se queden en Gijón, por decirlo de alguna manera. Que vean siempre horizontes más lejanos.

¿Quiere eso decir que hay que ir a estudiar fuera, como hizo usted cuando no había Escuela en Gijón?

Cuando yo estudié Ingeniería, efectivamente, no había Escuela en Gijón. La mayoría iba a Bilbao. Yo elegí Madrid porque me llamaba Madrid. En aquella época aprovechábamos para marcharnos a estudiar a otra universidad porque era como buscar la independencia familiar. Yo me costeé los estudios dando clases particulares y porque sacaba dinero de angula que pescaba en Galicia y que vendía. La verdad es que ahora tenemos en el campus unas ofertas de Ingeniería de primerísimo nivel y la Escuela de Gijón está en un nivel excelente. Pero, a la vez, los que tienen inquietudes pueden acabar marchando al extranjero o a otras universidades, que es también una experiencia enriquecedora.

¿Qué expectativas tienen ahora los alumnos?

Cambió recientemente por la crisis y aún hay un problema muy serio de inserción laboral. Pero se nota un repunte de la actividad económica e industrial y vuelve a haber oportunidades de empleo. No obstante, es verdad que no con la visión tradicional de empleo de mucha calidad ni la retribución asociada. En este momento los empleos son distintos. El primer año suele ser en plan de becario y los colegios tenemos que ir defendiendo la profesión. Es a partir de los dos años cuando cambian las perspectivas y en muchos casos los compañeros están bien ubicados en las empresas.

¿Cambió eso mucho desde que usted era estudiante?

En aquella época los ingenieros entraban en una empresa, tenían relativamente poca movilidad y el empleo se consolidaba rápido. Se puede decir que había profesión para toda la vida. Hoy eso cambió mucho. No se puede pensar en eso, sino en una profesión que tiene que ir reciclándose y mantener un actualización formativa casi continua. A partir de ahí se plantean opciones de tránsito de una empresa a otra y casi de un sector a otro. A quienes ahora se incorporan no les queda más remedio que adaptarse. No pueden esperar un empleo para toda la vida, claro.