Ultimátum de Protección Civil a Foro

Los voluntarios de Protección Civil de Gijón celebrarán hoy una asamblea en la que, con toda probabilidad, fijarán una fecha para abandonar definitivamente sus actividades si antes no se alcanza un acuerdo con el Ayuntamiento que lleve a ejecutar los presupuestos aprobados para materiales y equipamientos y cesan los «ataques, ninguneo y falta de respeto» que denuncian.

Javier Cortina, coordinador de la Agrupación de Protección Civil de Gijón, piensa que es el equipo de Gobierno municipal el que abandona a los voluntarios y no al revés, pero lo que parece estar claro es que las cosas no podrán continuar como hasta ahora, porque ni siquiera se han visto resarcidos por las cantidades que han adelantado para desarrollar sus actividades.

Botón de muestra de que las cosas van mal y están a punto de romper es que los miembros de Protección Civil no estuvieron ayer presentes en los festejos de San Xuan, por contra de lo que es tradicional desde hace muchos años.

La razón, explica Javier Cortina, es que «ni nos llamaron, pero tampoco tenemos medios para acudir a ninguna parte, porque los vehículos alquilados que teníamos a nuestra disposición tienen 20 años y están sin seguro y sin pasar la ITV, de forma que no pueden circular.

¿Qué es lo que ha pasado para que un grupo formado por 100 voluntarios esté a punto de dejarlo todo e irse a casa? Cortina asegura que, «aunque sufrimos recortes, como todos, no es falta de presupuesto, ya que está consignado. Lo que ocurre es que no se ejecuta y al concejal -Esteban Aparicio- le molestó que el pasado que todos los grupos municipales menos Foro pidieran en el Pleno el desbloqueo del convenio que nos permitía funcionar».

Tampoco parece probable que se trate de un problema personal, ya que los voluntarios de Protección Civil fechan el inicio de los problemas en la llegada de Foro al Gobierno municipal y desde entonces fueron dos los concejales responsables de Seguridad Ciudadana. «En cualquier caso -advierte Cortina-, un gestor tendría que dejar los problemas personales, si los hubiera, en casa. Pero lo que percibimos es más bien falta de apuesta por el voluntariado».

El Ayuntamiento tiene, según la fuente consultada, un presupuesto de 150.000 euros anuales, pero que no gasta, al menos en su totalidad. El vestuario no se renueva conforme a las necesidades, y las radios para comunicarse son anteriores a la llegada de Foro, según los voluntarios. Del convenio para financiar la Agrupación de Protección Civil se liberan anticipadamente el 80%, indicó Cortina, y el otro 20%, cuando se justifica la totalidad del gasto, pero del convenio del pasado año siguen sin abonarse 15.000 euros que han adelantado los propios voluntarios.

Ausentes del verano

El estado de cosas descrito, según un comunicado de los voluntarios de Protección Civil, «provocará que durante este verano, en los masivos eventos que se celebrarán en nuestra ciudad, no se pueda contar con nuestra presencia y trabajo en favor de la seguridad de todos los gijoneses y visitantes».

Sin embargo, a la pregunta de si la situación es irreversible, Javier Cortina asegura que «las situaciones nunca son irreversibles», señala que «lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y dejen de inventarse excusas». Incluso da la impresión de que es sencillo resolver los problemas, porque «la solución es que se acaben las trabas».

Una medida probable para dar una última oportunidad al entendimiento, según dijo Javier Cortina, será la petición de una reunión con la alcaldesa, Carmen Moriyón. «Los voluntarios -destacó Cortina- nos reunimos semanalmente y estamos animados a pelear para defender nuestra actividad, que, al fin al cabo, beneficia al equipo de Gobierno. A veces pensamos que no nos merecen, pero no nos referimos a los gijoneses, sino que es este gobierno municipal el que no nos merece, aunque estamos trabajando para ellos.

A partir de ahora, si se fija o no una fecha de ultimátum dependerá de lo que se decida en la asamblea que celebrarán los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Gijón poco antes de dar a conocer sus conclusiones a los medios de comunicación, para que todos los gijoneses puedan estar informados.