Consenso sin fisuras a tres décadas de Proyecto Hombre

La foto de familia que concejales de varios ayuntamientos asturianos, miembros del Gobierno regional actual y de los anteriores, diputados y representantes de organizaciones sociales se hicieron ayer con responsables, colaboradores y usuarios de Proyecto Hombre simboliza un amplísimo consenso en torno a una entidad reconocida como referente de lucha contra la droga a través de la prevención y recuperación de sus víctimas.

Aunque pudiera parecerlo, la imagen no era incompatible con lo dicho por el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, durante el acto, en el sentido de que las instituciones no eran ayer protagonistas del 30 aniversario de Proyecto Hombre, sino que les corresponde «estar al lado y detrás, empujando». También por un curioso consenso, las intervenciones institucionales fueron breves y dedicadas a expresar admiración y agradecimiento más que a explicar compromisos y proyectos. En ese contexto, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, destacó que ahora se construye sobre lo que otros construyeron a lo largo de los últimos 30 años, y la concejala gijonesa Eva Illán recordó que el éxito de Proyecto Hombre no es ambiguo, sino que se concreta en los nombres y apellidos de las personas «que encontraron el camino» de la rehabilitación y de sus familiares

«Tenemos muchos amigos y eso es muy bonito; lo mejor que nos puede pasar», afirmó Luis Manuel Flórez, 'Floro', «sobrepasado» por la amplia asistencia a un encuentro anual de confraternización en el que tradicionalmente se unen voluntarios y usuarios del pasado y del presente, sin miedo a mirar al futuro, aunque Flórez ya advirtió que lo augura «incierto». Entre las amenazas citó la banalización del consumo de alcohol entre los jóvenes y los recortes presupuestarios, mientras que como objetivo planteó la extensión del programa específico para menores que con el nombre de Reciella ya está operativo en Oviedo

Los premiados

En un ambiente festivo y musical, que contó con una aplaudida participación de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias, y de interpretaciones del cantautor candasín Pipo Prendes, que estrenó la canción 'Libertad Contigo', dedicada a Proyecto Hombre, el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil recibió la Medalla de Oro de Proyecto Hombre como impulsor de la llegada de dicha entidad a Asturias, cuando era consejero de Sanidad. La Asociación Protectora de Animales 'La Llobera' y José Luis Santoveña fueron distinguidos con Medalla de Plata por su colaboración con la entidad. «Esta gente ha hecho un milagro no caído del cielo sino fruto del esfuerzo humano», señaló Rodríguez-Vigil al agradecer el galardón.