«Intrusismo siempre hubo, pero hay que regularlo para competir en igualdad»

Con 32 años es director de uno de los hoteles de cuatro estrellas de mayor referencia de Gijón, el Abba Playa, pero, a pesar de su juventud, ya tiene una trayectoria profesional a sus espaldas. Daniel Martínez (Gijón, 1985) estudió Turismo en la Universidad de Oviedo y dio sus primeros pasos profesionales en el mismo hotel que ahora dirige. Lo hizo desde abajo, como botones -«cambiando bombillas, llevando maletas...»-, para luego ser recepcionista. En ese puesto dio el salto a Londres, destino que solicitó para poder llevarse consigo a su entonces novia, de la que vivía separado, y en donde pasó siete años de su vida. Allí ascendió a jefe de reservas y, después a director. Con ese cargo regresó a su ciudad en agosto de 2015. Para entonces estaba casado y tenía una niña, Olivia, londinense de nacimiento y gijonesa de corazón.

¿Qué ha supuesto Londres en su trayectoria profesional?

Fue una etapa clave tanto para mi vida personal y profesional. Londres te da la oportunidad de crecer, de tener una visión global, de adquirir una experiencia internacional en el sector turístico. Allí en cinco manzanas a la redonda había 42 hoteles de cuatro estrellas. Aquello es otro nivel.

Y en solo año y medio en Gijón decide que puede con más cosas que la dirección de un hotel como el Abba Playa. ¿Por qué se presenta a la presidencia del Club de Empresas de Turismo de Negocios?

Formaba parte de la dinámica de reuniones y cuando se produjo la oportunidad, junto a Montserrat Cañón, directora del NH Gijón, que es mi vicepresidenta, decidimos hacer una apuesta para intentar ayudar al sector del turismo de negocios. Siempre desde nuestras experiencias dentro de grandes cadenas hoteleras.

¿Tienen ya un plan de acción trazado? ¿Cuál es el principal objetivo a medio plazo?

Tenemos objetivos que están aún escritos a lápiz sobre los que estamos trabajando. Intentaremos captar nuevas citas, obviamente, pero estamos viendo un panorama de congresos en Gijón muy amplio y con mucho peso dentro del propio sector turístico. Es una carta de la baraja que favorece la desestacionalización. Hay que darle una vuelta a la palabra turista, que no solo es el que viene en verano a disfrutar, sino también el que lo hace en febrero para firmar un contrato con alguna empresa de la Milla. Un turista a nivel corporativo que también tiene una gran importancia en el turismo de negocios.

¿El perfil de ese turista no es más individual que el que nos tiene acostumbrados el turismo de congresos?

Lo que queremos canalizar a través del club es esta empresa que puede celebrar su viaje de incentivos. Traer a 50, 70 ó 100 personas que pernoctan en Gijón y recorren la región. Queremos a atraer a ese otro que pueda venir a realizar la presentación de su nuevo coche y trae aquí a medio centenar de personas. Ese cliente corporativo tiene mucho potencial y ofrece un amplio camino que recorrer y permite sumar muchos pocos. Nosotros tenemos herramientas para ofrecerle. Lo que vamos a buscar son prescriptores que se sientan identificados con la ciudad y que trabajen en el ámbito empresarial a nivel nacional e internacional para que puedan traernos aquí esas reuniones o presentaciones.

En ese perfil entra el nuevo Embajador de Gijón, Thyssenkrupp, por primera vez una empresa. ¿Fue un guiño a esa nueva estrategia?

Fue una candidatura muy trabajada, con cifras de negocio, de reuniones, de pernoctaciones, etcétera. Era un candidato ideal y engancha muy bien con esta idea de premiar al tejido empresarial que nos da tanto, ese turista que nos ayuda a desestacionalizar y nos da de comer en todas las épocas del año. No queremos quitarle peso al cliente asociativo, que es fundamental para Gijón, pero sí atacar otro segmento que pueda traer negocio.

¿Y cómo lo van a hacer?

Es un cliente un poco más difícil. Se trata de un trabajo comercial puro y duro, un trabajo de calle, de tocar puertas, hablar, tirar de contactos para traer cosas más grandes a Gijón. Tocaremos empresas, asistiremos a ferias del ámbito corporativo, traeremos a OPCs de esa área para que conozcan la ciudad y la coloquen en su agenda.

Para incidir en ese área corporativa, habrá que pedir que mejoren las comunicaciones en la región por lo menos, ¿no?

Hay que luchar con las armas que te den. Si mejoraran las comunicaciones aquí igual no entraba ni un alfiler (bromea). Nosotros tenemos un atractivo turístico que hemos sabido explotar y que hace que la gente venga a pesar del tiempo o de las comunicaciones.

¿Entonces se conforma con lo que hay?

Todo lo que sea mejorar las comunicaciones nos va a ayudar a todos a prosperar. Pero dentro de esa globalidad somos unos privilegiados. Hay gente que no tiene aeropuerto y sobrevive. Es importante saber luchar con las armas que cada uno tiene y si yo tengo tres vuelos con destino a Inglaterra buscaré a esos clientes allí. Lo que sí exigiría es que esos tres vuelos que hay se mantengan porque no nos conectan solo con Inglaterra sino con un aeropuerto que nos abre la puerta al mundo.

Recuperación

Desde su experiencia, ¿en qué momento está ahora el sector turístico local y regional?

La crisis dejó un panorama desolador. Cuando volví en agosto de 2015, viendo los números anteriores, te echabas a temblar. La caída de facturación era notable. A partir de entonces empezó una mejoría que nos dejó un 2016 espectacular a nivel turístico a todos los niveles: asociativo, corporativo, de reuniones, etcétera. Y este 2017 está siendo muy bueno. Lo notamos en la rentabilidad, que ha mejorado. Estamos a unos precios interesantes.

¿Hay demanda en Gijón para más hoteles como se planean?

La hay en unos meses concretos. Para otro tipo de meses habrá que buscarlos y pelear por ellos.

¿Y para un cinco estrellas? ¿Se necesita en esta ciudad?

Unos meses al año. El resto competiría con los cuatro estrellas. Nosotros recibimos peticiones que encajarían en un cinco estrellas, pero son pocas.

¿Le preocupa el intrusismo en el sector del alojamiento?

Tengo mi opinión como la de los gijoneses de toda la vida. Esto siempre lo ha habido. No es algo nuevo a lo que nos tengamos que enfrentar. Pero es un cliente distinto al que puede pernoctar en la hotelería de Gijón. Lo que exigiría es que se regularizara. Porque como cliente, si me voy a un apartamento que no tiene seguro y tengo un accidente, ¿qué me pasa?

¿Solo le preocupa desde el punto de vista del cliente? ¿Y desde el punto de vista de 'competencia desleal'?

La oferta siempre la ha habido, insisto. Lo que no había eran plataforma para distribuirla. ¿Cómo se puede controlar? Regulándolo para competir en igualdad. Que tengan su licencia, su seguro de responsabilidad civil y que luego vendan lo que quieran. Esta es una tierra de libre mercado. Cada uno puede montar su negocio, pero todos tenemos que cumplir la misma legislación.

Y, ¿qué me dice de las despedidas de soltero?, ¿lastran la imagen de la ciudad?

Lo que lastra la imagen de la ciudad es el vandalismo. Lo lastra esa persona que ata a otra a un árbol en una despedida o ese gamberro que destroza coches y no está de despedida. El que venga gente a dormir, a cenar o alguna actividad de manera cívica es algo lícito.

Pero encontrarse una decena de ellas cualquier fin de semana por el centro, aún siendo lícito, ¿es la imagen que queremos de Gijón?

Si le preguntamos al hostelero donde van a consumir, te dirá que le interesa. Es cierto que esa imagen de turismo de despedidas no es la que buscamos para Gijón, pero es complicado el equilibrio.