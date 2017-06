Medallas de responsabilidad

Responsabilidad para seguir trabajando. Esa es la conclusión a la que llegan los galardonados con las medallas de la ciudad, que serán entregadas el próximo jueves, a las siete de la tarde, en el Teatro Jovellanos. EL COMERCIO reunió a Inocencio Martín, superior de los Jesuitas y Medalla de Oro de Gijón, y a las medallas de plata Covadonga Sánchez, presidenta de la Asociación de Escritores Noveles; Álvaro Granda, del Conseyu de Mocedá; Luis Buznego, presidente del Club Rotario de Gijón, y Víctor Manuel Molina, expresidente del U. D. Gijón Industrial. La charanga Ventolín se encontraba en San Pedro Manrique (Soria) para participar en las fiestas de San Juan.

Coinciden todos en que fue la repercusión que tuvo fuera de sus círculos habituales la que les hizo tomar conciencia de la relevancia de las distinciones. Así lo indicó, por ejemplo, Inocencio Martín, quien reveló que «en el momento en el que nos concedieron la medalla lo tomé con normalidad, pero al llegarnos tantas manifestaciones de la gente que se alegraba, a mí me fue enganchando». Le hizo, además, «revivir muchas de las cosas en las que la Compañía estuvo presente en Gijón. He recordado a personas, iniciativas de jesuitas y colaboradores, los 25 años de la Laboral... Muchas vivencias que no han hecho más que reforzar ese sentimiento».

Covadonga Sánchez también pudo compartir su alegría con los más cercanos durante la última Feria del Libro, pero es que además, se confiesa nerviosa «por la responsabilidad que supone, porque es mi ciudad y es mucha la gente que me dice que es una distinción merecida. Al recordar el camino recorrido estos doce años, te das cuenta de que hemos hecho muchas cosas, pero fue gracias a todos los que colaboraron con nosotros».

Los jóvenes también están presentes en estas distinciones, como es el caso del Conseyu de Mocedá. Su responsable, Álvaro Grande, apunta que «estamos muy ilusionados y creemos que es importante porque puede impulsar y motivar más a la juventud a participar. Puede servir de reconocimiento y reivindicación del asociacionismo juvenil en la ciudad». Y por ello, resalta el trabajo realizado por todos aquellos que le precedieron, pues «cada uno fue aportando su granito de arena».

Luis Buznego es el presidente del Club Rotario, cargo en el que cesará en una semana. Cada año se nombra un presidente, por lo que «yo soy la persona que hay coincidido con los 90 años del club, pero voy a recibir la medalla en nombre de todos los presidentes, secretarios y miembros que tuvo el club estos años». Además, espera que la distinción les ofrezca «más visibilidad y que cuando nos marquemos algún objetivo en el ámbito cultural o de ayuda a alguna agrupación, podamos aumentar el respaldo de los gijoneses».

El Unión Deportivo Gijón Industrial es otro de los distinguidos. Su expresidente, Víctor Manuel Molina, mostró su satisfacción porque «siempre estuvimos implicados con el barrio. Nuestro objetivo es que los chavales de La Calzada no tengan que dejar el barrio para jugar al fútbol; esa es nuestra meta. Este premio nos viene a poner en la cúspide». Tal es su implicación, que el 'Indus' ha puesto a disposición del Puerto de Gijón sus instalaciones, porque «un club de Jove no puede desaparecer bajo ningún concepto».

Y ese espíritu solidario y de cooperación es una constante en todos los galardonados.