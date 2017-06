Paella, bicicletas y mucha música

Veinte años de ausencia y un intento de recuperación fallido hace apenas diez meses fueron los alicientes con los que Viesques reavivó ayer la verbena del barrio. Tras la corta noche de San Xuan, las gaitas de la banda Villa de Xixón marcaron el son del nuevo día en un pasacalles que partió del colegio Begoña y culminó en el prau de la fiesta, instalado en la explanada del Parque Fluvial.

El pasado septiembre, esta ubicación fue uno de los motivos aludidos por Patrimonio para impedir la fiesta, ya que se temía que el peso de los camiones de las orquestan afectase al firme. «Antes ya había competiciones y metían camiones», recordaba la vecina Begoña Seijo. Desde su vivienda, situada frente a la explanada, «se oyó música, pero lo normal. La gente tenía miedo al botellón y a los ruidos, pero no fue gran cosa». Precisamente, ese temor vecinal había suscitado críticas vecinales desde que se conoció la recuperación de la fiesta. «Es un pelín de egoísmo decir que porque unos no quieran la fiesta, no pueda haberla para nadie», expresaba Luis García, de la asociación de vecinos. No obstante, García señalaba que la recepción de la fiesta ha sido cálida. «Estos días nos estamos encontrando con muestras de unanimidad y apoyo». «Viví las fiestas cuando se celebraban al principio donde la escuela infantil. Ayer (por el viernes) estuve y me lo pasé muy bien, todo lo que sea sociable es bueno», destacaba Ángel Bao, vecino del barrio desde hace dos décadas.

La jornada festiva sirvió también para echar la vista atrás junto al primer párroco del barrio, José Vicente Álvarez. El actual sacerdote de Granda y Roces inauguró la parroquia hace una década y, ayer, regresó para oficiar una misa en la carpa. Tras el acto religioso, la romería continuó hasta la noche con una sesión vermú, una paella para los miembros de la asociación, el reparto del bollo y una velada musical amenizada por el grupo De Mandilín y la orquesta Versión Original.

Merienda en el prau

El día de San Xuan se celebró también en otros tres barrios y parroquias de Gijón: Mareo, Tremañes y La Calzada. Orquestas, barracas y atracciones de feria fueron los tradicionales elementos de la verbena que se conjugaron en cada barrio al gusto de sus habitantes.

La Calzada se volcó durante la tarde en las actividades destinadas a los más pequeños. La instalación ubicada durante estos días en El Arbeyal albergó talleres de pintacaras, globoflexia y una chocolatada final para los niños. «La tarde aguantó y vinieron muchas familias. Los críos venían a por los bollinos y los regalos que dábamos y a montarse en las atracciones, que es lo que más les gusta», explicaba divertida la presidenta de la asociación vecinal, Teresa Prada. Al caer la noche, el barrio continuó la fiesta al ritmo de la orquesta Marimba. «Tenemos un ambientazo, mucha gente suele cenar por el barrio y luego ya se quedan para ver la orquesta», indicaba Prada, que estima la afluencia de público en niveles similares a los de pasadas fiestas.

Sardinada

En Mareo, el trofeo 'San Xuan Ciclismo' subió a más de cincuenta personas a sus bicicletas. Tras la competición y la misa celebrada en la parroquia en honor a los socios fallecidos, el prau de la fiesta albergó la merienda de encuentro de los vecinos, animada por los doscientos bollos preñaos y otras tantas botellas de vino repartidas por la asociación de festejos. Como marca la tradición, la celebración continuó hasta bien entrada la noche a cargo de la orquesta Clan Zero y un camión discoteca. «Estamos teniendo mucha gente, calculamos que unas seis mil personas», apuntaba ayer Alejandro Carrio, tesorero de la asociación de festejos.

El fin de semana festivo se extendió también a Tremañes, que honró a su patrón desde primera hora de la mañana con un pasacalles que despertó al barrio al son de la gaita. La iglesia parroquial acogió después la misa solemne y, ya por la tarde, los vecinos se congregaron en la tradicional sardinada de confraternización. El fin de fiesta llegó, como en el conjunto de verbenas, con una actuación musical, en este caso a cargo de un DJ. Las romerías de este fin de semana, las primeras del verano, son las primeras de las más de cuarenta fiestas que el concejo vivirá en los próximos meses.