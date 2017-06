Las reservas en 'tres estrellas' rozan el lleno para el arranque de julio

Más de 7.000 plazas oficiales. Medio millar que se incorporan vía alquileres turísticos. Aún así, Gijón es un destino líder en reservas. En la Cornisa Cantábrica solo San Sebastián, que ya está al 88% de ocupación, y Santander, por apenas un punto, mejoran la cifra con la que la ciudad se enfrenta al primer fin de semana de julio: 68% de plazas ya vendidas. Una tasa que llega a rozar el lleno en la categoría de tres estrellas, con un 95% de reservas a una semana vista, y que supera el 85% para la máxima de la ciudad: las cuatro estrellas.

Muy lejos de esas cifras aparecen destinos que compiten en el mismo segmento: norteño y urbano. Santiago de Compostela es la mejor situada, con un 52% de ocupación, mientras que Coruña se queda en el 48%; Vigo, en el 46% y Bilbao apenas si tiene cuatro de cada diez plazas disponibles ya adjudicadas.

«Se notan las rutas aéreas»

«Este año sí hemos visto mucha antelación en las reservas. Más que en años atrás», asegura Beatriz Cimadevilla. La hotelera gijonesa augura un buen verano y apunta un mayor volumen de turistas extranjeros. «Sí está llegando más viajero internacional y eso es gracias a las conexiones internacionales».

Se refiere Cimadevilla a la oferta inédita que ofrece este año el aeropuerto asturiano: tres rutas con Londres y conexiones con Lisboa (diario), París (tres frecuencias semanales), Venecia, Múnich y Ginebra (dos frecuencias semanales).

«Se notan esas rutas», apunta la presidenta de la Asociación de Casas Rurales (Arca), quien también confirma la mayor alegría del viajero a la hora de reservar. «Hay menos miramiento para reservar y los precios han mejorado. Aunque no porque hayan subido, que no lo han hecho, sino porque no hay ofertas».

Como ella opina el gerente del mayor camping de Asturias, el municipal de Deva. «Volvemos a ser competitivos en precios y servicios», asegura Tony Amieva, quien también espera «más turistas extranjeros. Las rutas se notan».