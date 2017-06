«Somos un estorbo y nos tienen celos profesionales», critica Bernardo Canga

«Nunca me lucré con esto; he perdido incluso mi propio dinero porque, es en lo que creo y por vocación de servicio público, que es lo que parece que molesta a algunos, incapaces de entender que hay personas dispuestas a hacer cosas por los demás de forma altruista». Bernardo Canga, hasta el viernes jefe honorario de Protección Civil -fue cesado por decreto de Alcaldía- habló ayer por vez primera desde que hace un mes el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, anunciase que tenía intención de cambiar el modelo de servicio para pasar a depender directamente de los bomberos y de no renovar el convenio con el que venían trabajando desde hace décadas.

«El concejal no tiene 'enfotu', ya me dio la razón hasta la alcaldesa. La realidad es que somos un estorbo a sus intereses y les molestamos», señaló Bernardo Canga, que ostentaba el cargo municipal desde hace 23 años. Cuando entonces relevó a Valentín Cuesta -que ahora todo apunta que será su sustituto-, aseguró que se encontró «una agrupación que solo tenía doce efectivos y que realizaban pocos cometidos». «Tan mal no lo habremos hecho durante todos estos años, cuando nos distinguen hasta a nivel nacional», señaló. Condecoraciones, añadió, «por las que todavía el Ayuntamiento nos debe desde 2015 el dinero del desplazamiento a Madrid y que yo mismo tuve que poner de mi propio bolsillo».

Tuvo también palabras de reproche para el gobierno local por no haberles organizado «ni una sola fiesta de hermandad y homenaje anual a los voluntarios, como antaño», y haber «puesto trabas a cualquier reposición de ropa y equipos o emisoras (a pesar de estar presupuestado) por parte de nuestros gobernantes, así como toda clase de pegas o errores con el convenio de colaboración municipal».

A su juicio, «buena parte del problema radica en los celos profesionales» de los funcionarios del área de Seguridad Ciudadana. «Se nos prohibió hacer patrullas urbanas y rurales, y curiosamente ahora crean una unidad medioambiental en la Policía Local y lo único que hacen es denunciar basureros. Tampoco se nos dejó funcionar con nuestros perros adiestrados para detectar venenos en los parques, ya que según nos explicó el propio concejal, quiere evitar celos o piques con el jefe de la Policía Local y mantener así la paz social», considera el ya exjefe de Protección Civil, que añade que, «sin embargo, nos llamaron cuando pretendían que fuésemos a retirar carteles que habían colocado en contra de Carmen Moriyón en varios parques, a lo que nos negamos». «Propusimos ingenuamente colaborar como auxiliares en el parque de tráfico para darle más actividad, así como con la sección de la señalización vial y casi nos comen...», lamentó.

Bernardo Canga estuvo arropado por una veintena de voluntarios de la agrupación, quienes manifestaron que no se van «a quedar de brazos cruzados ante las continuas difamaciones y calumnias» y que estudian «emprender medidas legales contra todos aquellos que intenten ensuciar la imagen de Protección Civil».

«El que calla, otorga»

«Solicitamos en varias ocasiones reunirnos con la alcaldesa ante las falsedades e injurias que se dicen de nosotros, sobre todo por el concejal delegado de Seguridad Ciudadana y el jefe de la Policía Local. Llevamos años esperando, por lo que entendemos que el que calla, otorga», aseguró Canga, quien calificó de «muy graves» los hechos ocurridos la Noche de los Fuegos de 2016 cuando, según su versión, «el jefe de la Policía Local utilizó a su agentes, sin uniforme, para detener a los voluntarios de Protección Civil uniformados ante cientos de ciudadanos tras estar solicitados y prestar durante tres horas el servicio en el Cerro».

El consistorio mantenía un convenio de colaboración con la asociación Voluntarios Auxiliares en Emergencias y Medio Ambiente (VAEMA) para la gestión del servicio que suponía 113.000 euros anuales. El acuerdo concluyó el pasado mes de diciembre y desde entonces no se había renovado. «Los voluntarios actúan bien, pero el tema administrativo no deja de crear conflictos», argumentó el edil Esteban Aparicio para explicar en el pleno el cambio en el modelo de gestión del voluntariado civil. Se refirió, además, a un informe municipal en el que se cuestiona alguna de las facturas presentadas. Desde la agrupación niegan tajantemente que las facturas no se correspondan con los gastos. «No llegamos a los 12.000 euros en combustible y la flota de la Policía Local tienen unos gastos anuales de 120.000 euros, a ver a quién quieren engañar», se defienden.

«No está la situación actualmente como para andar recortando en seguridad», sentenció Canga, quien se emocionó hasta las lágrimas en su intervención, durante la que se llegó a preguntar: «¿Quieren quitarnos de delante para crear alguna tapadera de ciertos profesionales y amigos? Conseguirán pasar a la historia de Gijón por haberse cargado el voluntariado de Protección Civil», concluyó.