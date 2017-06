Corpus con flores y honores

Volvieron a lucir sus trajes y vestidos. Pero en esta ocasión, con menos nervios y más tablas. Los niños que a lo largo de este año han recibido el sacramento de la Primera Comunión fueron de nuevo los protagonistas en la celebración del Corpus Christi en la iglesia parroquial de San Julián de Somió.

Vecinos y visitantes cumplieron con la tradición y asistieron la eucaristía y la posterior procesión bajo palio con la que la Iglesia rinde culto al santo sacramento, sesenta días después del domingo de Resurrección. La misa, cantada por la Coral de San Julián, estuvo oficiada por el párroco, Luis Muiña, y contó con la asistencia del vicario general del Arzobispado de Oviedo, Jorge Juan Fernández Salvador. El pasillo central del templo acaparó todas las miradas de los asistentes por la impresionante y elaborada alfombra floral con horas y horas de dedicación para conseguir dibujar con flores y destreza los escudos y demás ornamentos.

«Es una preciosidad, siempre vengo con la familia, no me lo pierdo ni un año, y eso que la edad ya no va perdonando, pero parece que si no vengo al Corpus de la parroquia me falta algo», comentaba María Josefa Rodríguez Álvarez, vecina de Somió.

Una vez concluida la misa, los niños y niñas de Primera Comunión esperaron a las puertas de la iglesia a que saliese la Custodia en procesión para honrarla con pétalos blancos de rosa. El paso continuó seguido de los feligreses hasta la plaza de Villamanín y guiados por una salva de voladores que anunciaban la procesión.

Los vecinos esperan ya la llegada de las fiestas tradicionales en honor a la virgen del Carmen que se celebrarán en julio.