Noel, jaque constante a la Policía

No hay policía en Gijón que no conozca a Noel. Se ha ganado su fama con tesón y empeño. A fuerza de enlazar delito con delito desde que cumpliese la mayoría edad. Ahora, con 32 años, raro es el mes que no pasa una noche en los calabozos de la Comisaría. La última, sin ir más lejos, la semana pasada, por un robo con violencia a un adolescente, al que empujó violentamente en la calle, a plena luz del día, para arrebatarle el teléfono móvil. A los agentes que acudieron al auxilio de la víctima les bastaron un par de minutos para identificar al sospechoso. Volvía a ser Noel F. N. Una muesca más del medio centenar de arrestos que acumula a sus espaldas.

Lo esperaron en el portal de su casa, en el barrio de El Natahoyo, convertido en lugar de peregrinaje de las fuerzas de seguridad cada vez que el delincuente habitual revienta un local, roba un coche o protagoniza una huida de la Policía después de cometer cualquiera de los delitos en los que se ha especializado.

Criado entre La Calzada y Portuarios, aseguran quienes lo conocen que «siempre fue un bala perdida, de pequeño empezó haciendo pequeñas trastadas y acabó yendo a más, robos de coches, robos en locales... Cualquier cosa para conseguir dinero fácil y poder consumir».

Desde que cumpliese la mayoría de edad, hace catorce años, ha pasado más tiempo en la cárcel que en la calle. Durante sus estancias en Villabona ha hecho intentos por deshabituarse de sus adicciones con los distintos programas en la Unidad Terapéuticas y Educacional (UTE). Intentos infructuosos que se diluyen en cuanto sale por la puerta.

Aficionado a los coches y al gimnasio, no se le conoce trabajo alguno y sus estudios son los de la calle. Dejó el colegio -hizo varios cursos de EGB en centro público de Jove- después de repetir y convencerse de que lo suyo no eran ni los libros ni un horario fijo que no le permitiese trasnochar y que le obligase a seguir una rutina.

Uno de sus últimos golpes más sonados a punto estuvo con acabar con la vida de dos guardia civiles que trataban de impedir que huyese con un coche que había robado en Candás. Uno más. Ocurrió en abril, poco después de una de sus muchas salidas de prisión, a donde siempre regresa. La Policía Local de Carreño lo sorprendió 'in fraganti' cuando robaba en un bar de Candás. Su especialidad, marca de la casa, es utilizar tapas de alcantarillas y registros para romper la luna de los locales. Noel se subió el coche, arrancó y a más de 150 kilómetros por hora consiguió escurrirse de los agentes. Ni siquiera se detuvo cuando un coche de la Guardia Civil le trataba de interrumpir la marcha en mitad de la carretera, en Perán. Aceleró, se llevó el coche patrulla por delante, estuvo a punto de atropellar a los guardias y siguió su rumbo. Lo detuvo la Policía Nacional de Gijón tres días después, también cuando salía de su portal. Intentó correr, pero fue alcanzado tras otras persecución. Noel lleva media vida corriendo y la otra media, en Villabona.

Consumo de sustancias

Se da la circunstancia de para entonces estaba en busca y captura, ya que pocos días antes de ese incidente no se había presentado al juicio por otro episodio similar, en aquella ocasión, supuestamente, robó una cazadora a un hombre que resultó ser camionero, que tenía las llaves y las indicaciones del vehículo dentro. Noel no se lo pensó, se subió al camión, condujo hasta Gijón y una vez en La Calzada, también en una huida de las fuerzas de seguridad, chocó con veinte coches aparcados. Era diciembre de 2015 y las pruebas determinaron que estaba bajo los efectos de las drogas.

«Es completamente incontrolable y no tiene miedo a nada», define un policía, que añade: «Cuando sabemos que ha salido de Villabona somos conscientes de que va a liar alguna, lo malo es que un día va a acabar en desgracia y entonces será tarde».

A sus espaldas acumula más de cincuenta detenciones, de la Policía Local, Policía Nacional y la Guardia Civil. «Y no tiene más porque pasa temporadas en prisión», dicen. Un auténtico quebradero de cabeza para las fuerzas de seguridad, que ven aunque acabe detenido y lo envíen a la cárcel, «a los cuatro días vuelve a estar en casa». Su última víctima, un menor de edad, es buena muestra del periplo delincuencial que no vislumbra mejoría.