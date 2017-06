El PP pide a Moriyón apartar al concejal de Seguridad por su «fijación personal» contra Protección Civil

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón Pablo González ha conminado este martes a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), a apartar de su competencia al concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio (Foro), e incluso no descarta pedir su reprobación en el próximo Pleno si no se aprueba antes del convenio de Protección Civil.

González, en rueda de prensa en el Consistorio, ha acusado a Aparicio de "fijación personal" contra Protección Civil, en especial contra el que hasta hace poco era el responsable de la asociación de voluntarios Vaema, Bernardo Canga, que fue destituido por resolución de Alcaldía.

Además, ha recordado que en el Pleno del pasado mayo, a iniciativa del PP, ya se había aprobado una proposición para apoyar a Protección Civil y mantener el actual modelo, que, según González, fue incluso reconocido y condecorado a nivel nacional. A esto sumado que se contemplaba también que el Ayuntamiento contase regularmente con este servicio y les dotase de medios suficientes.

Sin embargo, han pasados dos meses "y no se ha hecho nada", ha recalcado. Ha reprochado, en este sentido, que no se llamó a Protección Civil ni para la hoguera de San Juan, ni en pruebas deportivas, ni en fiestas parroquiales, mientras que en algunos eventos había gente sin formar cuidando de la seguridad. Como ejemplo, ha señalado que le daba pena ver a una persona mayor con una camiseta de seguridad en un evento deportivo, cuando hay un centenar de voluntarios de Protección Civil formados y preparados. Por todo ello, ha criticado el "sectarismo" de Aparicio, que trae como consecuencia no solo un incumplimiento de un acuerdo plenario sino también del Plan de Emergencias Local. Para él, es una "gravísima irresponsabilidad", por lo que, si pasase algo, ha adelantado que el PP se reserva cualquier derecho a ejecutar acciones legales.

Ha insistido, en este caso, en que no puede ser que por una fijación personal se prescinda de un equipo tan formado y útil a cambio de personas sin experiencia. González, incluso, ha animado a Aparicio a que acuda a un profesional si tiene que desbloquear cualquier tema mental o personal, "pero que no lo pague con los ciudadanos", ha añadido.

Para el PP, se debe firmar el convenio con Vaema y dotarle de medios al menos este año, y si quiere hacer mejoras en el servicio, que el edil las plantee. A su modo de ver, lo mejor es continuar con el actual sistema, ya que es más barato y mantiene a los voluntarios motivados, formados, preparados, cohesionados y a disposición del Ayuntamiento, esté quien es esté al frente. Dicho esto, ha elogiado la "muy buena" labor de su ex responsable, Bernardo Canga.

"No es normal afrontar asunto público con tal carga personal, cuando eso ocurre, es mejor apartarse", ha reiterado, antes de recordar a la alcaldesa que es mejor apartarlo y cuando esté calmado devolverle la competencia. Ha remarcado, además, que Foro no tiene mayoría en el Ayuntamiento y en este asunto tiene a toda la oposición en contra.