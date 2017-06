Asturias Laica se movilizará contra la asistencia de Moriyón a la bendición de las aguas

La llegada de la festividad de San Pedro, patrono de Gijón, es últimamente sinónimo de polémica por la presencia de las autoridades municipales en los actos religiosos organizados ese día. Y esa polémica se acentuó más desde que el pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobara en 2015 sumarse a la Red de Municipios por un Estado Laico.

José Luis Iglesias y Luis Fernández, presidente y directivo de Asturias Laica, presentaron ayer la respuesta que presentarán a la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, tanto a la misa que se celebrará en la iglesia de San Pedro como en el posterior acto de bendición de las aguas. Se trata de «un acto de reafirmación laicista», que tendrá lugar, a las 13 horas del mismo jueves, en los jardines del Campo Valdés, y que consistirá en «una concentración pacífica y respetuosa en el que públicamente, ante la ciudadanía, reprobamos el comportamiento confesional de la alcaldesa y demás autoridades que, vulnerando la neutralidad debida, asisten a este o cualquier otro acto religioso, por cuanto representa una ofensa a la totalidad de la ciudadanía de Gijón, así como el mantenimiento de prácticas propias del régimen franquista». Así se indica en una carta firmada por José Luis Iglesias que ha sido entregada a los representantes de Izquierda Unida, PSOE y Xixón Sí Puede, invitándoles a participar en la movilización.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, apuntó que la asistencia de la alcaldesa a estos actos implican que, «un año más, a nuestro pesar, los acuerdos en este ayuntamiento no se cumplen». Y es que explicó que la participación de Carmen Moriyón en la bendición de las aguas del Cantábrico «incumple el espíritu y la letra» del acuerdo plenario. José Luis Iglesias calificó de «comportamiento antidemocrático» que la alcaldesa no cumpla con el acuerdo y aseguró que «los ayuntamientos asturianos que forman parte de la Red de Municipios por un Estado Laico no participan en este tipo de actos religiosos».

Ciudadanos no está en absoluto de acuerdo con esta postura. Su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, indicó que «nuestro concepto de laicismo se basa en la neutralidad de las instituciones frente al hecho religioso y en la defensa de la libertad de conciencia. No creemos que el laicismo sea que los representantes públicos no deban participar en ningún acto religioso». El concejal, que considera ésta «una polémica artificial», indicó que la asistencia de Moriyón a la bendición de las aguas «no supone más que la normal representación institucional en los actos organizados por la sociedad civil en la ciudad. Al igual que se acude a tantos otros sin ningún tipo de polémica, no vemos por qué tiene que haberla en este caso».

Cambio de festividad

Pero Asturias Laica va más allá en sus reivindicaciones y persigue que San Pedro deje de ser fiesta local, un objetivo que, según José Luis Iglesias, «cada día la ciudadanía nos da más la razón». Y puso como ejemplo el pasado 'día de la hoguera', «porque fue el día 23. San Juan es el 24», apuntó, «cuando había riadas de gentes que expresaban su deseo de expresar su satisfacción y su ocio. Si las instituciones siguen obviando esos deseos, que van 'in crescendo', se apartan de los deseos de los ciudadanos», señaló.

Iglesias aseguró que la festividad de San Pedro no tiene tradición en la ciudad y que la ciudadanía no participa, ya que los actos se reducen a la bendición de las aguas y a la entrega de las medallas y distinciones de la ciudad. Por ello, pide que «se haga una consulta a la ciudadanía para que se busque una nueva fiesta. El pueblo ya mostró su preferencia por la noche de la hoguera y no por San Pedro, una festividad sin raíces y que nos fue impuesta».

Luis Fernández, directivo de Asturias Laica, explicó que su intención es que «las dos fiestas locales de Gijón sean ciudadanas y no haya una religiosa». Es por eso por lo que esta asociación considera que en la actualidad hay elementos de debate suficientes en la ciudad para que se abra un periodo de consultas a la ciudadanía.