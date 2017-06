«Fue difícil reunir un catálogo porque sus obras son muchas y están muy dispersas»

Cinco años de intenso trabajo plasmados en novecientas treinta y una páginas han sido los ingredientes principales de la tesis doctoral que ayer defendió el historiador asturiano Miguel Ángel Álvarez. El entonces doctorando empleó los cuarenta minutos de su exposición en relatar cómo se enfrentó al vacío documental existente a la hora de investigar sobre la persona en la que se centraba el proyecto: el artista y retratista español Enrique Segura. «Cuando empecé la tesis en 2011, me di cuenta de que no había casi nada, pero no me desanimé. Los hijos del autor atesoran un archivo muy importante y me recibieron con las puertas abiertas», explicó Álvarez, ahora doctor en Historia del Arte tras haber obtenido un sobresaliente en su tesis. «Fue muy difícil reunir un catálogo con las obras de Segura, porque son muchas y están muy dispersas. He tenido que hablar con mucha gente, viajar, consultar archivos y clasificar un gran cantidad de datos. Estoy muy satisfecho con el resultado», celebró el historiador, quien también mencionó la posibilidad de que la mesa de valoración baraje concederle el premio extraordinario o título 'cum laude'. «Eso lo deciden a puerta cerrada, así que toca esperar unos días. Pero estoy encantado con mi doctorado, el máximo grado académico que se puede conquistar».

Los nervios no dominaron en ningún momento a Miguel Ángel Álvarez, ni siquiera cuando se dirigió a los más de cincuenta asistentes entre los que destacaban familiares de Enrique Segura, compañeros de la Universidad y antiguos profesores. «He estado mucho más tranquilo durante la exposición que el día que tuve que entregar la tesis. Hablar delante de unas cincuenta personas no ha sido difícil, pues ya tuve que enfrentarme a algo parecido cuando trabajaba como guía en la Laboral», comentó el doctor Álvarez.

Analizar sus dibujos

Una vez finalizada la defensa de la tesis, Miguel Ángel Álvarez se plantea publicarla el año que viene. «El tribunal me ha dado unas cuantas recomendaciones para mejorar mi trabajo y hacer que brille con la luz que merece. Todavía hay líneas de investigación abiertas, porque los géneros artísticos que abordó el autor son muy abundantes. Dentro de poco empezaré a investigar sobre el dibujo», adelantó.

Los tres miembros del tribunal auguraron una buena acogida de la tesis cuando se publique ya que, dijeron, hasta ahora no hay nada que se le parezca. «Puede resultar una publicación muy útil, no solo para la consulta, sino también para el disfrute. He invertido cinco años, muy gustosos, en reunir la vida y obra de Enrique Segura, todo un exponente del arte del siglo XX en España». No obstante, precisó el doctor Álvarez, «el éxito de este trabajo es compartido con la familia del autor y también con la Universidad».