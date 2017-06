El inversor interesado en el edificio del Puerto renuncia a pujar por él por su alto precio

«Los números no me salen. Son muy pocas habitaciones -39- para el precio de salida que se pide en la subasta: 3.580.000 euros». El armador y empresario avilesino Nacho Santiago Pereiras reconoció ayer que no pujará por el edificio de la antigua sede de la Autoridad Portuaria en el Muelle para convertirlo en un hotel de cinco estrellas de la cadena NH.

Santiago Pereiras, promotor del NH construido en la Ería del Piles, intentó sin éxito llegar a un acuerdo de alquiler con opción de compra sobre este inmueble con la Autoridad Portuaria de Gijón. Su idea era pagar por el arrendamiento de este edificio 100.000 euros al año durante varias décadas. Sin embargo, Puertos del Estado vetó esta propuesta alegando que la renta mínima debería ser de 800.000 euros anuales y que, en todo caso, la prioridad era vender el edificio y no alquilarlo para reducir la deuda del Puerto gijonés.

Así las cosas, la subasta del edificio del Muelle se ha lanzado sin garantía de que haya postores. Las dudas sobre el interés de inversores en el inmueble habrán de resolverse en las próximas semanas. A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 17 de julio se abrió un plazo de treinta días naturales para presentar ofertas. A las firmas que se concurran se les exige una garantía equivalente al 5% del tipo de licitación. Esto es el 5% de los 3,58 millones de euros.

El inmueble objeto de enajenación consta de dos edificios adosados, sitos en los números 32 y 34 de la calle Claudio Alvargonzález, en el Muelle.