El PP pedirá la reprobación de Aparicio por su gestión en Protección Civil

El equipo de gobierno local se está quedando solo en la polémica suscitada por la no renovación del convenio con la Asociación de Voluntarios de Protección Civil (Vaema) y el cese del jefe del servicio, Bernardo Canga. Ayer fue el concejal del Partido Popular Pablo González quien defendió el trabajo que lleva haciendo este colectivo desde hace muchos años y censuró la gestión que del asunto está llevando a cabo el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio. Tal es así que, de no revertirse la situación, anunció que el PP pedirá la reprobación del Aparicio en la próxima sesión plenaria, que tendrá lugar el 12 de julio, así como que sea apartado de sus funciones en la materia.

González recordó que «en el pleno de mayo, la Corporación aprobó, con el apoyo de todos los grupos menos del equipo de gobierno, una proposición para apoyar el actual sistema de Protección Civil, a los voluntarios y a un modelo de gestión que ha sido reconocido y condecorado a nivel nacional». En concreto, se planteaba desbloquear la situación y firmar el convenio con Vaema para que siguiera prestando el servicio. «Animábamos al equipo de gobierno a que contase de manera regular con los voluntarios y les dotara de medios materiales», dijo el edil.

El caso es que en las últimas semanas han sido varias las actividades que no contaron con Protección Civil, como la noche de San Juan, carreras solidarias, competiciones deportivas y fiestas parroquiales. Pablo González aseguró que «todo es un capricho del gobierno local. En esas actividades había voluntarios de las asociaciones organizadoras, sin formar, sin equipo. Incluso yo mismo vi algún anciano ocupándose de ello. Es una gravísima irresponsabilidad y, si pasase algo el PP, el PP ejercería su derecho a emprender acciones legales contra la alcaldesa y el concejal. Porque todo es por una fijación personal y se prescinde de un equipo tan formado y con mucha experiencia».

«Si pasase algo, el PP emprendería acciones legales contra la alcaldesa y el concejal»

En el caso de que el equipo de gobierno no revierta la situación y no dé cumplimiento a lo acordado en el pleno, «pediremos la reprobación del concejal de Seguridad Ciudadana en el pleno de julio, por incumplir lo acordado y por someter a la población que asiste a estos eventos a un riesgo innecesario, cuando tiene los medios y no cuenta con Protección Civil por una fijación personal. Además, está incumpliendo su propio Plan de Emergencias Municipal».

El concejal fue más allá en su valoración de la actitud de Esteban Aparicio y apuntó que, «si necesita desbloquear una cuestión mental o personal, que acuda a un profesional». González también responsabiliza a la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, porque «cuenta con un concejal que no emplea todos los medios a su alcance para evitar riesgos». Es por todo ello por lo que añadió que «recomendaremos a la alcaldesa que le quite a Aparicio las competencias en materia de Seguridad Ciudadana y que cuando se tranquilice, que vuelva. No sería la primera vez que hace eso la alcaldesa y se vio que no pasa nada por retirar a algún concejal las competencias. Además, la última responsable en Protección Civil es la propia alcaldesa».

El objetivo del PP gijonés es que la situación de Protección Civil vuelva a como estaba hace unos meses, es decir, «mantener el sistema que teníamos, porque es más barato y mantiene a los cien voluntarios motivados, formados, preparados y, lo que es más importante, cohesionados».

«Muy buena labor de Canga»

Aunque Pablo González no quiso dejar claro si entre sus exigencias también está el regreso de Bernardo Canga a su puesto de jefe de Protección Civil de Gijón, sí indicó que «en su buen funcionamiento intuimos que algo tiene que ver con que estuviera él al frente. La labor que hizo Bernardo Canga fue una muy buena labor». Pero el edil popular también advirtió de una cosa: «Si se sigue apretando a los voluntarios, terminarán marchándose y eso es algo que tenemos que evitar».

El Partido Popular de Gijón quiere que esta situación se solucione a la mayor brevedad posible, porque «no podemos tener un mensaje negativo sobre la seguridad en la ciudad», asegura Pablo González, que recomienda a Carmen Moriyón que «aplique mesura» en este conflicto porque Esteban Aparicio «no está personalmente capacitado, pues tiene una carga personal en este asunto demasiado importante. Hubo enconamiento y sectarismo por parte del concejal».

Los demás partidos de la oposición ya se mostraron días atrás partidarios de que se llegue a una solución en este conflicto y todos coinciden en la necesidad de firmar el convenio con Vaema y volver a la situación anterior, al contrario de las intenciones de Esteban Aparicio, que pasan por remunicipalizar el servicio.