Afronta diez años de cárcel por una presunta agresión sexual

La acusación particular solicita para el procesado una condena de diez años de cárcel, además de quince de alejamiento y una indemnización de 10.000 euros por daños físicos y morales. La fiscalía no presenta acusación al considerar que no existen pruebas concluyentes que respalden la versión de la víctima sobre el ataque sufrido.

Los hechos tuvieron lugar la noche de Comadres de 2014. La denunciante y el presunto agresor se conocieron en la discoteca Dragón, en la calle de Donato Argüelles. Entablaron conversación y en compañía de un grupo de amigas de ella acudieron a otro establecimiento hostelero. Una vez allí, el hombre se ofreció a llevarla a casa, según la versión de la denunciante. Sin embargo, al subirse a su coche, él no la dejó en su domicilio, sino que condujo hasta un descampado donde, presuntamente y según el testimonio de la mujer, cometió la agresión sexual. Poco después, la obligó a bajarse del vehículo junto a un motel en Llanera

Noche de Comadres

La denunciante telefoneó desde allí a la Guardia Civil y desde el primer momento mantuvo la versión de que había sufrido una agresión por parte del individuo, al que había conocido poco antes durante la salida con sus amigas para disfrutar de la noche de Comadres.

La defensa está ejercida por la abogada Ana María González en representación del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym). Según señalaron fuentes cercanas al caso, la denunciante presentaba la ropa rota y rasgada y varios hematomas en los brazos.

El procesado declaró durante la fase de instrucción que las relaciones sexuales habían sido consentidas y que en ningún momento había forzado a la mujer, que incluso había sido idea de ambos coger el coche para ir a un lugar en el que pudieran estar solos.

Está previsto que la vista oral se celebre durante dos sesiones. Además de la denunciante y el presunto agresor, declararán varios testigos y los investigadores.