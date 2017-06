Moriyón avala la destitución de Canga con el respaldo de Policía y bomberos

Acompañada por el jefe de los bomberos; los mandos de la Policía Local (el jefe Alejandro Martínez Gallo se encuentra de vacaciones); el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio; el nuevo jefe de Protección Civil, el bombero jubilado Valentín Cuesta y con tres informes en la mano. La alcaldesa Carmen Moriyón compareció ayer para explicar el cambio en el modelo de gestión de la agrupación de voluntarios de Protección Civil: «La municipalización del servicio se debe a una falta de inoperatividad del modelo que había hasta ahora pese a que se intentó reconducir en numerosas ocasiones. Lo que se pretende es que sea lo más efectivo posible para todo el concejo», señaló la regidora, quien aludió a tres informes de Intervención, Policía Local y bomberos en el que se reprobaba la gestión del voluntariado, no de la actividad de los propios voluntarios.

«Existía una profunda discordancia en las cuentas» en el convenio con Vaema (la asociación de los voluntarios) como, por ejemplo, «los 60.000 euros de gastos de personal que se correspondían a tres contratos de voluntarios, cuando entendemos que los voluntarios deben ser eso, voluntarios», señaló Carmen Moriyón, que recordó cómo «en varias ocasiones se intentó contar para eventos con los voluntarios y no estaban disponibles porque se encontraban prestando servicio fuera del concejo de Gijón; no es aceptable que tengamos un servicio de Protección Civil por el que pagamos 150.000 euros al año y que cuando los necesitemos, no estén». Abundó, además, en «la negativa por parte de Vaema de colocar dispositivos de geolocalización en los vehículos de los que disponían».

La nueva oficina de Protección Civil quedará habilitada a partir del lunes en la jefatura de la Policía Local. «Los voluntarios y todo aquel ciudadano que lo desee tienen las puertas abiertas, nuestra intención es seguir contando con los voluntarios y, bajo la coordinación de la Policía Local y los bomberos, potenciar el servicio», señaló la alcaldesa, que recordó que «la seguridad en el concejo es única y exclusivamente competencia de las fuerzas de seguridad, no de Protección Civil que realiza labores de apoyo logístico, no de orden».

Tal y como adelantó EL COMERCIO, será Valentín Cuesta, quien en 1984 puso en marcha el servicio de Protección Civil, el que gestione a partir de ahora a los voluntarios. «Tenemos que ver con qué personal contamos para poner en marcha el servicio», dijo, a la vez que animó a todo aquel que quiera formar parte de la agrupación a acudir a la Jefatura de Policía Local para solicitar información.

25 refuerzos de Policía Local

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, que regresó ayer de su periodo vacacional -«no estaba escondido, como muchos se empeñaban en decir, estaba de vacaciones como todo trabajador»- explicó que el servicio de Policía Local se verá reforzado de cara a los preparativos especiales de verano con 20 auxiliares, a los que se suman los cinco nuevos efectivos convocados con plaza. Los auxiliares se incorporarán previsiblemente en la primera semana de julio y los cinco policías, que pasarán a formar parte de la plantilla, a mediados del próximo mes.

Desde la agrupación Vaema darán hoy una nueva rueda de prensa -hablaron públicamente hace cuatro días durante su asamblea- para respaldar a su jefe, Bernardo Canga, que fue cesado la semana pasada por decreto de alcaldía.