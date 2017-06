«En esta historia la protagonista vive en una ciudad mágica»

«En esta historia el personaje principal no se diferencia por sus poderes, dones o un hecho que le hace especial. En esta ficción no es así. Están ante un personaje sencillo, normal, como cualquier otro. Su diferencia es que vive en una ciudad mágica, especial y marinera». La presidenta de la Asociación de Escritores Noveles recurrió al símil literario para resumir su peripecia biográfica vital y profesional. Reconoció que su asociación nació con apariencia de ser un proyecto promovido por «unos locos románticos» y que la narración fue enderezando su argumento en contacto con «héroes y hadas» que llevaron la fábula hasta las cotas actuales. «Cuando comenzamos no había camino, solo estelas en el mar, ahora continuaremos con mayor compromiso haciendo camino al andar», dijo citando a Machado.