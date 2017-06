Los hombres de Canga

No hay nada como una buena campaña publicitaria. Una de esas donde los malos son muy malos y los buenos, muy buenos. Una donde los buenos, los héroes, sufren mucho por culpa de los malos, que los vejan y los humillan para que los primeros ganen la santidad y acabe bien la película. En la vida real, sin embargo, ni los malos lo son tanto, ni los buenos suben a los altares.

Estamos asistiendo estas semanas a un auténtico culebrón con el asunto de Protección Civil en Gijón. En este serial por capítulos, el malo es el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, o eso quiere parecer. Al hilo de esto, levantando la bandera del voluntariado y del sacrificio, Bernardo Canga (al frente del equipo de los buenos) habla de prevaricación, chiringuito y conspiración política, así como de que quieren cargarse un sistema que funciona.

El Ayuntamiento gijonés firmó un convenio con VAEMA (Voluntarios Auxiliares de Emergencias y Medio Ambiente), una sociedad interpuesta constituida por el señor Canga, que cobró hasta 148.000 euros anuales salidos directamente de las arcas municipales. Tampoco se cuenta que parece haber cierta resistencia a asumir que cuando se cobra dinero procedente de un convenio hay que rendir cuentas, y que éstas no se han presentado en la forma debida. Por tanto, no hay oscuras intenciones en Esteban Aparicio y sí motivos fundados. No se explica por qué no se han justificado los fondos citados durante varios años ni por qué Protección Civil gasta más en gasoil que los coches de la Policía rondando 24 horas.

A los tres informes elaborados al efecto hay que añadir otros (el primero de 2013) por parte de los Bomberos y la Policía Local, en los que se pide al equipo de gobierno un cambio en el sistema de funcionamiento de Protección Civil en nuestra ciudad. Por varios motivos, pero fundamentalmente por el incumplimiento reiterado del reglamento aplicable. Revelan los documentos aportados que existía descoordinación y falta de cumplimiento por parte de Protección Civil respecto a las instrucciones dadas por el jefe de la Policía Local (de quien depende formalmente) y por el de Bomberos (de quien depende organizativamente). A veces, incluso el cuerpo de voluntarios olvidaba que no ejercía funciones de seguridad ciudadana, es decir, que en ningún caso eran policías. A lo mejor, debido a ese equívoco, es por lo que quisieron crear una unidad canina, de la que ya dispone la Policía gijonesa.

El Ayuntamiento de Gijón ha decidido, por fin, afrontar un problema que nos afecta a todos.