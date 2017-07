«Protección Civil no va a ser la excusa de la Policía para crear un chiringuito»

Javier Cortina (Gijón, 1981) lleva diecisiete años ligado a la agrupación local de Protección Civil y, en las últimas semanas, está viviendo el periodo más complicado. Lamenta que el nuevo responsable de la agrupación, Valentín Cuesta, no se haya puesto en contacto aún con los voluntarios pese al anuncio de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de la reorganización del servicio.

La alcaldesa decidió reorganizar Protección Civil en base a tres informes internos. Uno de ellos habla de gastos exagerados y no desglosados. ¿Cuál es su postura?

Es falso. En ningún momento se nos achacan irregularidades económicas. Todo este conflicto respecto a la subvención del año pasado se basa en un informe del jefe de la Policía Local que, con criterios completamente arbitrarios, dice que hemos gastados mucho dinero en combustible o en comilonas en restaurantes. Respecto al tema económico, presentamos presupuesto en la firma del acuerdo y decimos vamos a gastar tanto en personal, tanto en transporte... Ese presupuesto lo respetamos a rajatabla. Sin embargo, después, cuando presentamos la justificación, nos dicen que gastamos demasiado. Eso deberían haberlo dicho al principio, cuando entregamos el presupuesto.

«El presupuesto lo presentamos en la firma del acuerdo; y lo hemos respetado a rajatabla»

«Es curioso que Aparicio, el máximo defensor de las dietas, critique las nuestras»

¿Los voluntarios comieron en restaurantes, como les achaca el informe de la Policía Local?

No hay ni un solo tique de comidas en restaurantes. A lo que se refiere es a unos gastos de comida para unos voluntarios que trabajaron en el Campeonato de España Triatlón, el cual supuso que, durante tres días, estuvieran mañana y tarde en la calle haciendo el servicio. Pedimos al concejal (de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio) si se podían hacer esos tiques de compensación y nos dijo que sí. Y tenemos el correo electrónico en el que lo autorizaba.

El documento firmado por el responsable policial también hace alusión a unos «aguinaldos» que Vaema repartía entre algunos voluntarios. ¿A qué corresponden estas cantidades?

Son unas dietas que se dan a algunos voluntarios y ojalá se pudieran dar a todos. Se dan a los que más servicios hacen, a los más implicados, como una especie de compensación. Es algo completamente legal, con su retención de IRPF y todo en regla. Y también está presupuestado. Es curioso que este concejal, que es el máximo defensor de la dietas en el Ayuntamiento, lo critique. Es más, cuando en la comisión de Seguridad Ciudadana se habló de este tema, el propio concejal dijo a los grupos de la oposición que igual Gallo (jefe de la Policía Local) se había calentado un poco al hablar de ilícito penal.

El informe también hacía alusión al elevado gasto en combustible y alquiler de vehículos.

Sí, lo ponía en cuestión. Decía que nosotros alquilamos los vehículos por nuestra cuenta y riesgo y por eso, según el informe de la Policía Local, no nos tienen que pagar esos alquileres. Hemos presentado a Intervención y a la comisión de Seguridad Ciudadana los correos electrónicos donde se nos autoriza el alquiler de esos vehículos. Porque la alcaldesa hablaba de un informe de Intervención, pero ningún momento cuestiona nada. Intervención lo que hizo fue pedir un informe a la Policía Local, que es quien gestiona nuestro servicio, para que informe de la actividad. Pero no cuestiona nuestra justificación económica. Otra cosa que dice el informe es que, entre septiembre y diciembre de 2016, deberíamos haber gastado 108 euros en combustible, nada más. Esto ya demuestra un poco el tono de todo el documento. Claro que solo cuenta los servicios hechos para la Policía.

Moriyón criticó que se destinaran 60.000 euros a gastos de personal en un servicio voluntario.

Volvemos a lo mismo. Está en el presupuesto presentado en el mes de abril. No fueron tres nóminas, fueron más, porque son contratos temporales.

¿De dónde cree que viene esta «animadversión personal» que denuncian los voluntarios?

El enfrentamiento viene porque, desde hace muchísimos años, la Jefatura de la Policía Local y los responsables del Cuerpo de Bomberos, no sabemos muy bien por qué, han querido hacer de la agrupación su cortijo y nosotros nos hemos negado. Una cosa es que hagamos un servicio coordinado por la Policía Local o los bomberos y otra cosa es que nos permitamos mangonear o seamos los tontos útiles de nadie. No entendemos muy bien lo que pasó con Esteban Aparicio porque teníamos muy buena relación. A lo mejor dice ahora que somos indisciplinados porque, cuando nos mandó un email -el 29 de octubre de 2015- para pedirnos que retirásemos unos carteles que había en contra de la alcaldesa en el Polígono, nos negamos.

Respecto a la municipalización del servicio. ¿Cómo les afecta?

En primer lugar, el tema de la municipalización es otra de las grandes mentiras que dijo la alcaldesa en su rueda de prensa. Porque dijo que Protección Civil estaba gestionado por una empresa privada y es una entidad sin ánimo de lucro que firma un convenio con el Ayuntamiento. Pero eso no significa que el servicio no sea municipal. Se pone la bandera de la municipalización con la insinuación de que estamos obteniendo algún lucro de ello.

¿Qué hay de las actuaciones fuera del concejo?

Las hacemos siempre con la autorización del concejal de Seguridad Ciudadana. Pero nunca se ha dejado de hacer un servicio en Gijón por otro fuera del municipio. A los voluntarios también nos gusta hacer esos servicios. Nos dan una comida e intentan que estemos los más cómodos posible. Aquí no nos dan ni agua.

¿Cómo están los ánimos entre los voluntarios?

Hay una mezcla de cabreo, indignación y tristeza. La alcaldesa dijo que nuestra oficina está en la Jefatura. Pero no tenemos que ir a ningún sitio. Tienen que dar el paso ellos. Queremos seguir con el mismo grupo humano, pero no vamos a ser los tontos útiles de nadie. No vamos a ser la excusa del jefe de la Policía Local para tener un chiringuito montado en nuestra agrupación.