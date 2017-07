El Chas deposita los 35.000 euros que reclama la ludoteca

El Club Hípico Astur (Chas) ha depositado ya la cantidad de 35.000 euros que le reclaman los responsables de la ludoteca como indemnización por la resolución del contrato. Pero eso no quiere decir que dé por perdido ese dinero, según manifestó a EL COMERCIO el presidente de la entidad deportiva, Jesús Kocina.

El citado depósito, según indicó el responsable, forma parte del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para, por una parte, formalizar la permuta de terrenos que ninguna de las partes discute y que fue aprobada en su día, pero que había quedado sin escriturar para ahorrar gastos. Dicha formalización se hizo imprescindible para que el Chas pudiera vender a Ganax parte del suelo afectado por la permuta y que no podía entregar porque, oficialmente, no era suyo.

La segunda parte del acuerdo se refiere al deslinde de otros terrenos que el Chas estaba utilizando y que el Ayuntamiento reclamó como propios. En ese caso, el Consistorio recupera el espacio ocupado por la ludoteca, pero exigió hacerlo sin inquilinos y sin el riesgo de asumir la indemnización que a los adjudicatarios pudiera corresponderles. Como, de momento, la ludoteca no ha sido desalojada, el Ayuntamiento pidió y logró que el Chas depositara el dinero que, en el peor de los casos, habría que pagar por romper el contrato, es decir, los 35.000 euros citados que la empresa Huber y Ana Animación reclama, conforme a lo publicado por este periódico el pasado miércoles.

Jesús Kocina

«Da la impresión de que las cosas están cada día más complicadas para el Chas y no es verdad», manifestó Kocina. «Tras el acuerdo con el Ayuntamiento y la propuesta de convenio con Ganax que el próximo día once trataremos en asamblea, la independencia del Chas es una realidad, y todo ello sin renunciar a un acuerdo futuro con el Grupo», apuntó. El presidente del Chas añadió, en lo referente a la ludoteca, que «para nosotros, es un tema resuelto, con el depósito de los 35.000 euros. Pero eso no significa que demos por perdido ese dinero».

Lo que en esas condiciones está por ver es si acabará siendo un juez quien decida si la adjudicataria de la ludoteca tiene o no derecho a indemnización o, si antes de que exista una sentencia, se alcanzará un acuerdo entre ambas partes y ajeno a los tribunales sobre la resolución del contrato, ya que si hay algo bastante claro es que no habrá continuidad.

Si la asamblea acepta el preacuerdo con Ganax, el Chas eludiría también las posibles consecuencias de la concesión otorgada a largo plazo por la anterior directiva para la construcción y explotación de pistas de pádel en terrenos que ya no tiene el Chas.