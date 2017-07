Se cuelan en un segundo edificio y prenden una fogata

Los okupas se han colado recientemente en un segundo edificio del barrio. Se trata del inmueble en el número 7 de la calle El Carmen, donde los bomberos tuvieron que apagar recientemente una fogata que prendieron para calentarse. El inmueble es propiedad de la Agencia Álvarez y en él proyecta la construcción de viviendas en una operación que incluye el solar contiguo. Si siguen produciéndose intrusiones, procederán a tapiar el edificio.

En cuanto al desalojo de los okupas instalados en pleno centro, junto a la sede principal de Liberbank en la ciudad, éste no está en manos del Ayuntamiento, sino de unos propietarios que no aparecen por ninguna parte. Ni en el Catastro ni en el Registro de la Propiedad el edificio figura a nombre de ningún banco. El pequeño bloque fue promovido por Jardines de Villameri, una empresa promotora desaparecida y en concurso a la que resulta imposible notificar nada desde el Consistorio hasta que cuente con administrador concursal. Disciplina Urbanística tiene abierto expediente contra la empresa y en la última orden de ejecución le ha impuesto una multa de 1.500 euros y reiterado la orden de cierre que impida el acceso de terceros ajenos a la propiedad. De todas formas, el problema es que no podrá haber desalojo hasta que los propietarios acudan al juzgado a pedirlo. El crédito hipotecario se firmó con la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) y la deuda podría haber acabado en el Deutsche Bank.

«No se puede detener a la gente porque estorbe a los vecinos», lamenta el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio.