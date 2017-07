Bernardo Canga: «Esteban Aparicio nos pidió muchos servicios, algunos casi llorando»

«A mí que me ataque no me importa, pero quiero que cesen los ataques a los voluntarios». Así de contundente se manifestó esta mañana el exjefe honorario de la agrupación local de Gijón de Protección Civil. Bernardo Canga defendió a ultranza la labor desempeñada por el centenar de personas que colaboran en la asociación. Una dedicación que, a su juicio, se ha visto afeada por la postura del Ayuntamiento. «Nos adeudan todo lo que hicimos este año. Esteban Aparicio (edil de Seguridad Ciudadana) nos pidió muchos servicios, algunos casi llorando», apuntó. De hecho, Canga subrayó que todos los trabajos realizados para el Consistorio y los gastos correspondientes «fueron aprobados por el concejal; si hay alguna irregularidad, será de Aparicio».

Por su parte, Javier Cortina, uno de los cinco coordinadores de la agrupación, criticó que el Ayuntamiento aún no haya resuelto el expediente relativo a la subvención de 2016. Documento al que los voluntarios han solicitado tener acceso «para tomar las medidas administrativas y legales oportunas». Vaema, la entidad sin ánimo de lucro que gestionaba el servicio hasta la semana pasada y que preside Canga, continuará con sus labores en otros municipios y provincias.