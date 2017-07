«Estamos descubriendo cosas nuevas de Gijón»

El verano en Gijón está lleno de cosas que ver y, aunque por la mañana amenazase lluvia y estuviese fresquito, también hay turistas dispuestos a conocer de punta a punta la localidad. Es el caso de esta pareja de jóvenes que llegaron a la ciudad con motivo de una boda y que, sin embargo, no dejan escapar la oportunidad para curiosear. No era la primera vez que paseaban por Gijón: Francisco comenta que «estamos descubriendo cosas nuevas de la ciudad». Parece que una visita no basta para conocer todo Gijón. La zona d El Molinón y el puerto deportivo ya se la saben de memoria. Lo que les quedaba por ver eran las calles del barrio pesquero de Cimavilla y conocer todo el centro de la ciudad, en busca de algún establecimiento dónde comer bien. Ya han visitado en otras ocasiones Villaviciosa, Cangas de Onís, Ribadesella e incluso han hecho una visita a la Santina de Covadonga.