Compagina su pasión por la Lambretta, convertida en pieza de coleccionista, con una gran devoción por la música. Félix Domínguez (Gijón, 1969) un día decidió recorrer Europa con su Lambretta y, poco a poco, va cumpliendo su propósito. No hay fronteras que se le resistan ni rincones que no se atreva a explorar, aunque eso sí, siempre con un ritual especial, ya que tras cada jornada, «una cerveza es lo que más me apetece».

¿Qué precauciones hay que tomar antes de afrontar un viaje así con una moto de las características de la Lambretta?

En este tipo de motos tienes que intentar no ir muy cargado. Yo, además de algo de ropa para poder cambiarme, llevo un kit de herramientas por si hubiera algún imprevisto. Es decir, lo necesario para poder ser autosifuciente si me quedo tirado, por ejemplo, en una cuneta en Bosnia. Para que no me resienta yo, siempre llevo algún ibuprofeno por si me hace falta, sobre todo en jornadas muy duras. En Montenegro había unas carrerteras insufribles y, tras llegar a destino, después de una buena cerveza, un ibuprofeno te relaja los músculos y te permite dormir mejor.

¿Cuál es la rutina que no perdona después de cada jornada?

Lo primero que haces al llegar a destino, como te digo, es tomarte una cerveza, porque es lo que más te apetece del mundo. No hay nada como una cerveza al llegar.

Además de las motos, su otra gran pasión es el mundo de la música. ¿Cómo compagina ambos amores?

Tengo un grupo de música, de garaje, de Rock&Roll. Hace unos años que fundé con mis compañeros Jorge y Ángel Doctor Explosión, un grupo bastante conocido en la escena del Rock, no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial, con el que grabamos varios discos. Luego yo dejé de tocar y hace dos años volvimos con un alter ego, 'Las Munjitas del Fuzz'. Hicimos un concierto, pero cuando nos dimos cuenta ya habíamos grabado tres discos y nos habíamos embarcado en una gira por Puerto Rico y Estados Unidos. El siguiente concierto que vamos a hacer es en el Festival de Euroyeyé, que es el que organizo yo. Estaremos tocando el día 5 de julio con nuestros hábitos de monja.

Dicen que sus canciones son «duras». ¿Se refieren a la temática?

Sí, porque se supone que la voz cantante de nuestro grupo es la de una novicia que se queja de la realidad actual, de cómo se comporta la juventud. Esto da pie a letras que a veces son más irónicas y en otras ocasiones más explícitas. La verdad es que estamos teniendo bastante éxito y ahora vamos a presentar un vídeo.

¿Se le ocurrió esta temática con los componentes del grupo de música vestidos de monjas durante uno de sus intrépidos viajes sobre la Lambretta?

No, no (risas). Viene de los 90, cuando aún tocábamos con Doctor Explosión. Surgió un día a lo tonto, como tantas otras ideas maravillosas que habían quedado estancadas y el batería tuvo a bien recuperarlo en un festival que organizó. Desde entonces todo ha ido muy rápido. Yo soy de los que piensan que la vida hay que disfrutarla hasta el último sorbo y este tipo de aventuras ayudan a ello.

¿Cuál ha sido su viaje favorito, bien sea con el grupo como conduciendo su Lambretta?

Creo que sería incapaz de decidirme por ninguna, cada uno de ellos me ha aportado una experiencia vital única.