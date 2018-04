«En 2030, los coches eléctricos serán los más vendidos»

Otro de los grandes nombres con los que contará la primera edición de Citech será el de Saúl López Cuervo, uno de los mayores expertos en Europa sobre movilidad eléctrica sostenible. En su ponencia del viernes, López hablará sobre los cambios socioeconómicos que provocará la llegada de los vehículos eléctricos y la repercusión de éstos respecto a la contaminación, los atascos o los accidentes en carretera. «No profundizaré mucho sobre los coches eléctricos como tal, puesto que para eso ya tengo más de 600 vídeos en mi canal de YouTube», anota López en referencia a su perfil en esta plataforma, donde tiene más de 116.000 suscriptores.

Lo que sí avanza respecto a la popularización de este tipo de vehículos, es que durante la próxima década serán mayoría en las ciudades. «En 2030, comenzarán a verse muchos coches eléctricos en las ciudades y comenzarán a retirarse de la circulación los coches viejos», asegura.

López, quien habitualmente conduce un modelo Tesla, no duda en afirmar que los vehículos eléctricos no suponen más que ventajas para los ciudadanos. «Es una tecnología muy superior, mucho más cómoda de usar, mucho más divertida de conducir. Un eléctrico anda más, es más cómodo, más silencioso, no vibra, no emite gases tóxicos, se puede calentar o enfriar a distancia con una app y te ahorra un dineral en combustible y mantenimiento», resalta.