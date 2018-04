La bicicletada comienza con polémica

Las bicicletas tomaron ayer las calles de Gijón. Cerca de trescientas personas formaban a las once y media de la mañana en la explanada frente a la playa de Poniente dispuestas a comenzar a pedalear por la ciudad, pero en el último momento un contratiempo ensombreció ligeramente la bicicletada inaugural de 30 Días en Bici: la Policía Local no permitió la participación en la bicicletada de remolques infantiles.

La organización de 30 Días en Bici desconocía esta restricción y por ello le había sido imposible avisar, así que algunos padres decepcionados tuvieron que conformarse con pedalear por los carriles bici de la ciudad o volver a casa. «Es incomprensible», criticó el 'caminante verde' británico Martin Hutchinston. César Rodríguez, responsable del colectivo, trató de tranquilizar a los asistentes prometiendo intentar solventar el problema con vistas a las próximas cuatro bicicletadas medioambientales.

Pero no logró aliviar la desilusión de muchos de los asistentes, que esperaban con ganas la primera bicicletada medioambiental del mes de abril. Para el pequeño César, de tan solo once meses, la de ayer iba a ser su primera salida familiar en bici aprovechando la tregua que dio el tiempo. Sus padres, Leticia Zárate y Paulino González, protestaban tras conocer la decisión que les obligó a quedarse en tierra: «No tiene ningún sentido que dejen llevar remolques con animales dentro pero no con niños». «Otros años no habían puesto ningún problema, no lo entendemos», aseguraron resignados, mientras su otro hijo iniciaba la marcha acompañado de su abuelo.

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, quien se encontraba 'in situ' apoyando la salida, denunció la decisión, que calificó de «interpretación restrictiva y arbitraria de la normativa de tráfico que solo busca poner palos en las ruedas en actividades de fomento del uso de la bici». «Presentaremos una queja ante la Alcaldía y solicitaremos que se tomen las medidas necesarias para que puedan participar en la próxima bicicletada, tal y como venía ocurriendo hasta hoy», anunció.

«La bici no contamina»

A pesar del percance, tres centenares de gijoneses dieron al pedal durante una hora y media a lo largo de 9,2 kilómetros en un recorrido que les llevó al patio del colegio Elisburu, en Pumarín. Allí se sorteó una bicicleta de paseo que fue a parar a una familia gijonesa que se estrenaba en la bicicletada. Emocionados por el premio -que regalarán a la abuela para que se una a sus excursiones-, Alfredo Fernández, Susana Viesca y sus hijas Sofía y Claudia contaban que empezaron a salir en bici el año pasado, ya que es «un plan familiar muy bueno para todos».

Y los más pequeños lo tienen claro: «Tendríamos que andar más en bici y menos en coche». A Adrián González, de 8 años, le gusta mucho ir sobre dos ruedas «porque no contamina». Su amiga Carolina Álvarez, de la misma edad, estaba encantada de pedalear con su familia acompañada de tanta gente. «En bici no contaminamos el planeta y es muy bueno para estar en forma». Con niños como ellos, el mensaje de 30 Días en Bici tiene el futuro asegurado.