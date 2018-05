El Abogado del Estado abre una vía para que Rexach y Díaz Rato paguen 137 millones por El Musel Obras de ampliación de El Musel. / AUTORIDAD PORTUARIA DE GIÓN Solicita la apertura de un juicio en el Tribunal de Cuentas por responsabilidad patrimonial RAMÓN MUÑIZ Gijón Domingo, 6 mayo 2018, 13:42

La Abogacía del Estado ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Cuentas para tratar de que José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, exdirector y expresidente de El Musel durante las obras de ampliación, tengan que aportar de su propio patrimonio 137 millones por las irregularidades contables detectas durante la operación. El procedimiento es paralelo a la causa penal que se sigue por los mismos hechos en la Audiencia Nacional, y supone una vía aparentemente más rápida para la recuperación de los fondos públicos que se creen mal gestionados.

En su escrito, los letrados de la administración imputan a los dos demandados un agujero de 137,2 millones, de los que 135,1 serían de sobrecostes pagados por El Musel que no estaban debidamente justificados, y el resto de abonos impropios a la asistencia técnica de las obras y la Universidad de Granada. A todo ello habría que sumarle los intereses devengados en los últimos seis años. El Abogado del Estado imputa a Rexach y Díaz Rato una actitud «dolosa, o al menos muy gravemente negligente, en la gestión de los fondos públicos, que como principales gestores y cuantadantes de la Autoridad Portuaria estaban obligados a cuidar».

«Este dolo, o al menos gravísima negligencia, se revela aún más llamativa si se contrapone la actitud del director de la Autoridad Portuaria, director de la obra de ampliación, que aprueba, que autoriza facturas y certificaciones e incluso descertificaciones para luego certificar nuevos precios que menoscaban en millones de euros los fondos públicos, todo ello con una gravísima negligencia sino dolo», sostiene la demanda, que ya ha sido admitida a trámite. El documento mezcla hitos de la obra con otras consideraciones al margen de las mismas. De esta forma termina diciendo de Menéndez Rexach que gestionó «los fondos públicos con notable frivolidad, y resulta que, cuando es cesado en su puesto, demuestra una inagotable diligencia en obtener una cuantiosa indemnización para nutrir su caudal privado. Es decir, negligencia total para manejar fondos públicos, pero diligencia extrema para gestionar su haber privado. Escandaloso»

El desembarco del Tribunal de Cuentas en esta historia data de 2013, cuando el organismo decidió realizar un informe de fiscalización sobre las obras de ampliación, acotando el análisis a lo acontecido en ese y el anterior ejercicio. La pesquisa es por tanto paralela a la que desarrollaron los técnicos de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (Olaf), si bien hay indicios de irregularidad denunciados por el organismo comunitario que terminaron siendo reconocidos por el propio Tribunal de Cuentas.

Así, el organismo español cerró su informe en junio de 2016, denunciando por ejemplo que 132,9 millones de sobrecoste abonado por la Autoridad Portuaria a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que hacía las obras «se debieron a los incrementos y/o suplementos de los precios de los materiales procedentes de las canteras. La alteración de los precios previstos en el proyecto de los materiales procedentes de las canteras no resulta conforme con las estipulaciones del contrato ya que la responsabilidad de la elección de las fuentes de suministro era exclusivamente del contratista y fue, precisamente, las canteras que ofertó la UTE uno de los principales motivos por los que resultó adjudicataria, junto con la reducción del plazo de ejecución que, a la vista de los resultados, tampoco fue respetado». Por otra parte, el dictamen señala que «la ausencia de un riguroso control de los camiones que transportaban el material desde las canteras a la obra resulta de especial relevancia, puesto que los suplementos de precios que se abonaron por unidad de metro cúbico colocada, estaban directamente relacionados con la procedencia de los materiales».

A raíz del informe, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas designó a una instructora, para verificar si de las gestiones realizadas por José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach cabía extraer un comportamiento tan negligente que se les pudiera hacer responsables del agujero económico causado, conforme a la legislación contable. El noviembre se inició esa pesquisa, con un anuncio en los boletines oficiales invitando a las partes interesadas a personarse en lo que se denomina como un procedimiento por alcance. La instructora concluyó su trabajo proponiendo el archivo de de la vía contable al no concurrir indicios suficientes como para que respondan con su propio patrimonio.

Abierto el plazo de alegaciones, el Abogado del Estado es el que habría rebatido ese argumento, interesando que sí se abra juicio contable contra Díaz Rato y Menéndez Rexach. Toca ahora que la Fiscalía se pronuncie al respecto, y luego ambos procesados dispondrían de unos 20 días para manifestar su oposición al mismo.

José Luis Iglesias Riopedre, Marta Renedo o el expresidente de Feve Ángel Villalba se cuentan entre quienes, en los últimos años, han sido sometidos a un procedimiento por alcance en el Tribunal de Cuentas, jurisdicción que se rige por reglas distintas a la penal. En una gestión puede no haberse cometido delito alguno, pero según la normativa contable, si el alto cargo o funcionario señalado se comportó de forma negligente cabe exigirle que reponga con su propio patrimonio el perjuicio económico causado al erario. Otra distinción es que aquí a los procesados se les suele requerir que depositen una fianza a la altura del supuesto fraude antes incluso de que se celebre el juicio, so pena de verse embargados por la misma cuantía. Es una medida cautelar que el escrito del Abogado del Estado por ahora no reclama contra Díaz Rato y Menéndez Rexach.

