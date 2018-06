La abstención del PSOE con La Camocha, determinante para frenar la moción

La posibilidad de un acuerdo entre los tres grupos de la izquierda municipal para pactar una moción de censura está desde ayer un poco más lejos, después de que el grupo socialista rechazara apoyar una iniciativa de Xixón Sí Puede referente a la situación de los vecinos de La Camocha en riesgo de desahucio. Pese al acercamiento de las últimas semanas, que tuvo su reflejo más fiel en el acuerdo alcanzado para acudir al Pleno con una postura común con respecto a las modificaciones presupuestarias, fuentes de la formación morada aseguran que la abstención del PSOE en este asunto supone un importante escollo para seguir avanzando en un proyecto común que desaloje a Foro del gobierno municipal.

La iniciativa de Xixón Sí Puede, enmendada por el propio grupo en el último momento, contemplaba tres peticiones. Las dos primeras iban dirigidas tanto al gobierno municipal como al autonómico, para que por un lado «pongan a disposición de los vecinos afectados los recursos técnico-jurídicos necesarios» que permitan «una solución satisfactoria» de su conflicto con la administración concursal de Mina La Camocha y, por otro, «garanticen una alternativa habitacional urgente e inmediata en el supuesto de que hubiera algún caso de las familias afectadas sin posibilidad de mantener su vivienda». El tercer punto tenía como único destinatario el gobierno del Principado, al que se insta a «realizar las gestiones oportunas para adquirir las viviendas a precios adecuados y cederlas a las familias afectadas a través de un alquiler social o venta».

El portavoz socialista, José María Pérez, manifestó su solidaridad con las familias afectadas por esta situación, pero rechazó respaldar con su voto una inciativa «que sabemos que en los términos en los que está planteada no es realizable y lo único que hace es generar falsas expectativas». Aludió a este respecto a la situación de prórroga presupuestaria en la que se encuentra el Principado, que complican la posibilidad de abordar la compra de esas viviendas. «Varios millones de euros no se pintan en un dísa. Haremos las gestiones necesarias, pero no podemos engañar a los vecinos con algo que no se va a hacer».

«Quienes llevaban el nombre de La Camocha por congresos y comités, no apoyan a las familias» Herminio Torre, Presidente vecinal

La concejala Estefanía Puente criticó la posición del PSOE «porque el apoyo no debe ser solo darle una palmadita en la espalda a los vecinos, hay que ir más allá de las palabras y de decir que algo es imposible». Hizo referencia al precedente de la localidad leonesa de Ciñera, donde ante un conflicto similar la administración autonómica acabó comprando las viviendas para garantizar que sus ocupantes siguiesen viviendo en ellas. Recordó además cómo entre los «cinco implicados iniciales en la estafa de Mina La Camocha estaba el exconsejero de Industria del PSOE Víctor Zapico» y que «la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, que hablaba de hacer allí un parque empresarial, estaba también en sintonía con alguno de los que luego fueron condenados».

También fue muy crítico con el PSOE el presidente de la asociación de vecinos, Herminio Torre, que lamentó cómo «quienes antes paseaban el nombre de La Camocha por congresos, reuniones o comités y se vanagloriaban de su historial sindical minero hoy reniegan de apoyar a estas familias». Más severo fue el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Adrián Arias, quien antes del Pleno advirtió megáfono en mano desde la plaza Mayor que «todo lo que no sea votar a favor será posicionarse del lado de la mafia». Salvo los socialistas, todos los grupos optaron por el 'sí'.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró por otra parte que el juez que tramita este caso asegura que 22 de las 35 familias afectadas «tienen garantizado su derecho a la vivienda y nadie va a poder echarlas».