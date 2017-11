Absueltos los dos acusados de robar en un local de comida para llevar en San Antonio O. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:24

La titular del juzgado de lo Penal número 3 ha absuelto a los dos acusados de un robo con fuerza en un establecimiento de comida para llevar de la calle San Antonio. Considera que no existen pruebas concluyentes que demuestren que la mujer E. S. G. y su por entonces compañero sentimental, B. V. F., fuesen los autores del atraco que tuvo lugar en mayo del año pasado.

La fiscalía solicitaba para la procesada una condena de cinco años de cárcel y para el acusado una pena de tres años y medio de prisión. Las investigaciones apuntaban a que la mujer entró en el negocio con un gato hidráulico y amenazó a la empleada para que le entregase el dinero que había en la caja registradora. Huyó con un botín de 150 euros a bordo de un coche conducido por su compinche.

Sin embargo, la jueza señala en la sentencia que no existen pruebas concluyentes contra los dos acusados, respaldadas inicialmente por la víctima. Durante la vista oral aseguró que los había reconocido en el pasillo del juzgado, si bien la procesada no se encontraba en el lugar ya que fue llevada directamente a la sala desde la cárcel de Villabona, donde cumple condena por otros hechos. Ambos negaron estar en Gijón el día en el que se cometió el asalto con violencia. La sentencia no es firme.