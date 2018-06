Absueltos los dos hermanos acusados de tráfico de hachís en Laviada

Los dos hermanos de origen marroquí que fueron procesados el pasado mes por presunto tráfico de hachís en un negocio de Laviada han sido absueltos. Así lo recoge la Sección Octava de la Audiencia Provincial en su sentencia, que confirma a su vez la condena que los otros doce procesados habían pactado con la Fiscalía.

En el texto de la sentencia rechaza sentenciar a los dos hermanos, de 27 y 30 años de edad, «al no haberse probado suficientemente que traficasen con drogas y participasen en una organización criminal a ello dedicada, pues no hay ninguna prueba directa de ello y las indirectas no resultan concluyentes». Esta fue, precisamente, la baza que utilizó la defensa de los hermanos. Los agentes que hicieron el seguimiento al local, sito en Magnus Blikstad, no pudieron comprobar que dentro del bar se realizasen estas transacciones.

La ausencia de pesas y utensilios destinados a dividir y cortar la droga es otro de los elementos recogidos por la sentencia. Aunque a uno de los hermanos se le requisó algo más de 16 gramos de hachís, el magistrado considera que es «creíble» que dicha cantidad fuese para consumo propio.