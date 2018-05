«Abuelita, me va a matar, discutimos por una botella»

Además del acusado, en la primera sesión del juicio oral que se celebra en la Audiencia Provincial, mediante la modalidad de jurado popular, declararon como testigos los padres de la víctima y la abuela. Fue a esta última a quien Silvia telefoneó la noche del grave incidente.

«Abuelita, me va a matar», le dijo su nieta durante la conversación que mantuvieron y en la que, presuntamente, le relató que ella y Celestino habían discutido porque por la botella de ron. La abuela le animó a llamar un taxi y abandonar la casa, pero la llamada se cortó y no volvió a tener noticias de su nieta, pese a que la llamó tres veces. «La tenía controlada totalmente», coincidieron en definir los tres testigos. «La tenía controlada, la llamaba cada vez que salía de casa y en ocasiones no dijo que le había maltratado, tenía miedo a dejar la relación», añadieron.