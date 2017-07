El acceso de nuevos equipos de fútbol a los campos municipales se atasca Entrenamiento en las instalaciones del Arenal en El Tragamón. / DAMIÁN ARIENZA El San Lorenzo y el Estudiantes seguirán en sus instalaciones y otros conjuntos confirman que prefieren continuar en las de la Federación ANDRÉS PRESEDO gijón. Domingo, 9 julio 2017, 01:27

La pretemporada de los equipos de fútbol base de Gijón está a la vuelta de la esquina, apenas a dos semanas vista, y las juntas directivas de los conjuntos que gestionan los campos de fútbol municipales siguen sin saber cuál será su próximo destino. Se supone, así se lo comunicó de forma reiterada y en numerosas reuniones el concejal delegado de Deportes, Jesús Martínez Salvador, que deberán compartir los campos públicos con otros equipos de la ciudad que no tienen ese privilegio.

Ese fue el acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento hace meses, pero, hasta la fecha, no ha tenido concreción alguna. En suma, tiene que ser el Patronato Deportivo Municipal quien comunique a todos los conjuntos afectados el que debe de ser su organigrama de entrenamientos, dando cabida a otros equipos y fijando días y horas de los hipotéticos nuevos inquilinos con total concreción. Una cohabitación que se presume, con los antecedentes de que viene precedida, bastante complicada.

A dos semanas de comenzar la pretemporada de casi todos los equipos, esa planificación aún no ha sido elaborado o, al menos, no se ha remitido a ninguno de los ocho equipos que gestionan los campos de titularidad municipal. ¿Por qué tanta dilación? El motivo fundamental, según aseguró a este periódico un representante de estos conjuntos, es que muchos de los equipos que podrían aspirar a entrar en los campos municipales, simplemente, no quieren hacerlo. Dicho de otra forma, no están dispuestos a someterse a una disciplina de horarios marcada por otros en un campo donde casi estarían «de prestado» y, en consecuencia, prefieren seguir como están hasta la fecha.

Mayor disponibilidad

Las mismas fuentes aseguraron que, por citar ejemplos concretos, el San Lorenzo y el Estudiantes ya expresaron al Patronato Deportivo Municipal su intención de seguir en sus mismos y actuales campos. Otros conjuntos como el Astreos, el Racing de La Guía o la Escuela de Fútbol Jin quieren seguir, como hasta ahora, en los campos de la Federación, en Roces. Allí pagan una cuota de 23 euros por entrenamiento y disfrutan de una disponibilidad muy superior que la que tendrían en los campos municipales gestionados por otro equipo. En el caso del Deva, compartirá instalaciones con La Asunción.

De esta forma, la práctica totalidad de los equipos de fútbol base de la ciudad estaría en el lugar que desea, sin tocar, para nada, la actual estructura de los campos municipales. Solo El Arenal, por lo que parece, tendría que aceptar los entrenamientos de un equipo de regional o de Tercera que, se presume, será el Ceares, pero con una importante condición: esos entrenamientos deberán ser, así se comprometió el concejal de Deportes con la directiva del Arenal, a partir de las nueve y cuarto de la noche.

El Ayuntamiento, por lo que parece, quiere aportar a los equipos los nuevos cuadrantes para la próxima temporada esta misma semana y, según todos los indicios, apenas cambiarán las cosas. Los equipos con campos municipales seguirán gestionándolos como hasta ahora y los «inquilinos» serán más bien escasos.