«Es un acicate, una señal en el camino que me dice: 'Sigue, aún no llegaste'» El fundador de Siloé reclama concienciación en torno a los problemas de la infancia, «porque sin los niños no hay ni presente ni futuro» I. V. GIJÓN. Jueves, 26 abril 2018, 03:09

«Dicen que hice cosas interesantes. Creo que no es para tanto». José Antonio García Santaclara aseguraba estar aún «asombrado» por la decisión del Ayuntamiento de nombrarle Hijo Adoptivo de Gijón, título que asume con la misma humildad con la que durante más de cuarenta años ha desarrollado su trabajo a favor de los colectivos más olvidados. «Ni me cuelgo ninguna medalla, ni me creo cosas. De hecho este reconocimiento supone un reto, porque voy a tener que ganármelo. En lo que me quede haré lo posible no por hacer más cosas, porque tengo menos fuerzas que en otras épocas, pero sí por hacerlas mejor», dijo. Añadió que, aunque es ahora cuando ese título honorífico adquiere un valor formal, «desde el primer día que puse el pie en Gijón ya me sentí adoptado, acogido y muy bien tratado».

Tuvo también palabras por quienes le han acompañado en este camino, «porque si he llegado aquí por lo que he hecho, siempre fue con otros. Lo que pude hacer, y también lo que no pude, lo hicieron en un 95% otras personas. En solitario todos somos muy limitados». Prometió por ello «colaborar y empeñarme más con la gente de Siloé, y por supuesto con Gijón, que tanto me ha ayudado y apoyado en todo». Manifestó igualmente su agradecimiento a las personas a las que ha dedicado sus diferentes programas sociales. «Yo no sé si les ayudé o no. Lo intenté. Pero ellos a mí me ayudaron mucho. Todo lo que sé, poco, lo he aprendido con la gente que no cuenta. En los libros también, pero sobre todo con ellos».

Apuntó que el trabajo por los más necesitados nunca se termina, y en ese sentido señaló que este reconocimiento «es un acicate, una señal en el camino que te dice 'sigue, aún no llegaste'. Porque siempre digo que no he llegado a ningún sitio todavía». Manifestó que entre sus principales preocupaciones en la actualidad está la situación de la infancia, a la que asegura que dedicará su intervención en el Teatro Jovellanos el día de San Pedro. «Hay que trabajar más para que no siga ocurriendo lo de ahora, en España y en el mundo, con muchos niños maltratados, lapidados y despreciados. Sin infancia no ni presente ni futuro. Para mí todos los niños son mis hijos, o mis nietos».