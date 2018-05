El acusado de abusar de un primo niega los hechos ante el juez Edificio del Palacio de Justicia, donde tuvo lugar el juicio. / D. ARIENZA «Era una relación familiar normal, lo que cuenta es todo mentira», declaró en el juicio, en el que el denunciante realizó un duro relato OLAYA SUÁREZ Gijón Jueves, 24 mayo 2018, 03:18

Asegura que cuenta con recuerdos de abusos sexuales por parte de su primo desde que tiene uso de razón. No puede concretar el día en el que ocurrió el primer episodio. Era muy pequeño y su memoria no alcanza a determinar el momento en el que, según su relato, comenzó a vivir el calvario que se prolongó ocho años. No fue hasta que tuvo catorce cuando se percató de que los supuestos «juegos» con los que el adulto, que le dobla la edad, le convencía para que le realizase distintas prácticas sexuales eran en realidad constitutivas de delito.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial acogió en la mañana de ayer la primera sesión de la vista oral por los presuntos abusos sexuales por los que el procesado afronta una condena de diez años de cárcel y otros seis de libertad vigilada. Es esa la pena solicitada por el representado del ministerio fiscal.

La vista oral se celebra a puerta cerrada. En un duro y contundente relato, la víctima narró al tribunal los abusos presuntamente sufridos durante más de la mitad de su vida. La situación se cortó de forma radical en diciembre de 2016 cuando el adolescente le contó a sus padres lo que ocurría. Al parecer, según se extrae del relato del denunciante, respaldado por la acusación pública, el procesado aprovechaba los momentos en que se quedaban a solas en casa para someterlo a distintas prácticas de índole sexual.

Esta versión fue rechazada tajantemente por el acusado, quien en su declaración negó haber mantenido contactos íntimos con el menor de edad. «Teníamos relación normal de primos, pero todo lo que cuenta del abuso es mentira», afirmó.

Sin cruzarse la mirada

Durante la dos horas que se prolongó la primera sesión del juicio comparecieron ante el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, el magistrado Bernardo Donapetry, los padres del menor y sus tíos, es decir, los padres del denunciado. Las dos partes enfrentadas en el procedimiento judicial esperaron en los pasillos del Palacio de Justicia sin cruzarse la mirada y evitaron en todo momento coincidir.

El juicio continuará en la mañana de hoy con la práctica de las pruebas periciales y las conclusiones de las partes. La acusación particular está ejercida por el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym).