«Me han dejado con una dentadura provisional de resina, he adelgazado diez kilos y estoy con un tratamiento psicológico» Trabajadores de iDental se manifiestan ante la clínica por la suspensión de pagos. / AURELIO FLÓREZ Los afectados por el cierre de iDental piden al Principado cuatro millones de euros para acabar los tratamientos OLAYA SUÁREZ Gijón Viernes, 29 junio 2018, 02:54

Los afectados por el cierre de la clínica iDental en Gijón ascienden ya a 500. Y la previsión es que siga en aumento. Desde que las instalaciones cerrasen el 13 de junio, la plataforma de perjudicados ha ido en constante crecimiento. «No hay un día en el que no se sumen diez personas por lo menos», explican los portavoces del colectivo. Las estimaciones apuntan a que los damnificados podrían rondar el millar. La clausura no solo afecta a los clientes, también a los trabajadores, la mayoría de los cuales tiene salarios pendientes de abono por parte de la empresa. Fueron precisamente los empleados los primeros en manifestarse, el pasado mes de noviembre, ante la clínica de la avenida de Los Campones.

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, manifestó ayer que además de los perjudicados por la suspensión de los tratamientos, hay varios por «mala praxis», lo que ha desembocado en expedientes sancionadores.

Ante la posibilidad de que el número de perjudicados se incremente, el consejero señaló que desde el Principado «se han implementado varias medidas para asistir a los usuarios, como la elaboración de un modelo de reclamación para homogeneizar los documentos; se ha mantenido una reunión con la plataforma de afectados para informarles de sus derechos y establecer los cauces de comunicación; se ha publicado información en la página web de consumo del Principado; y se está realizando un seguimiento del caso a través de la agencia de consumo».

Sin embargo, desde la plataforma demandan al Gobierno del Principado «acciones urgentes». En concreto, una partida presupuestaria de unos cuatro millones de euros para hacer frente a los tratamientos más urgentes. «Hay muchos casos graves, personas que no pueden ni comer y que han adelgazado muchísimos kilos y no pueden ni salir a la calle por lo afectados que están psicológicamente, el Principado no puede mirar para otro lado porque ellos fueron los que dieron los permisos a esas clínica sin investigar su solvencia», critica Javier Quiroga, una de las cabezas visibles de la plataforma.

En su caso concreto pagó 5.800 euros por su tratamiento odontológico y el de su mujer. Ambos quedaron sin concluir. «A mi mujer le extrajeron varias piezas y no le colocaron los implantes y a mí me dejaron con una dentadura de resina provisional», explica. Ha adelgazado diez kilos y precisa tratamiento psicológico. Los afectados por iDental se cuentan por miles en todo el país. Tal y es así, que el miércoles, cuando la plataforma gijonesa se manifestaba ante el Ayuntamiento, una turista, María Paz Sanz García, se les unió por sus coincidentes problemas derivados del cierre de la clínica en Segovia.

«Me extrajeron piezas sanas y otras no, cerró y me dejaron con los pernos de metal al aire, cuando vi que en Gijón había manifestación, no me lo pensé y me uní», dice esta segoviana. Todos ellos comparten la misma batalla.