La alcaldesa mediará para evitar los 37 desahucios de La Camocha Vecinos de La Camocha, con Aparicio, Moriyón y Braña. / ARNALDO GARCÍA Las familias, «inquietas» ante el posible desalojo, recibieron el compromiso de Moriyón de «buscar todas las vías necesarias» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 23 mayo 2018, 03:11

Las 37 familias de La Camocha amenazadas por un inminente desalojo vivieron ayer un nuevo capítulo en la lucha por mantener sus casas. Así, a primera hora de la mañana se presentaron en el Ayuntamiento de Gijón junto a los concejales de Xixón Sí Puede Mario Suárez y Estefanía Puente para dialogar con la alcaldesa. El resultado del encuentro, según informó Puente a la salida del mismo, fue un compromiso para «buscar todas las vías necesarias» para que estas familias sigan viviendo en sus pisos como hasta ahora.

«Se trata de defender a estos vecinos y su derecho fundamental a la vivienda. Esto debe resolverse cuanto antes para tener la tranquilidad necesaria después de tantos años», explicó Puente. Todavía no se conoce, sin embargo, con qué agentes se reunirá Carmen Moriyón para mediar con los vecinos. «La administración concursal es una de las partes pero se tendrá que concretar», concluyó la edil de Xixón Sí Puede.

Manuela Rodríguez, una de las vecinas afectadas por la amenaza del desahucio, salió de la reunión con sentimientos encontrados. Pese al compromiso de la regidora, Rodríguez se mostró «inquieta» ante los próximos acontecimientos. «Ahora mismo no veo solución, la verdad. Si no se hizo nada por avanzar en diez años no creo que se haga ahora en cuatro días», lamentó a su salida de la sala de reuniones.

Actos de conciliación

Los vecinos ya han mantenido un acto de conciliación en los juzgados. Allí, según explican, estaban citados para entregar las llaves de sus casas. Algo que no hicieron. «Ahora la gente está pendiente de los posibles expedientes de desahucio, algo que intentaremos retrasar», añade Herminio Torre, presidente vecinal. A tres inquilinos, además, la administración concursal les ha dejado de cobrar la renta del piso, un movimiento que ha desconcertado a los afectados. El resto sigue pagando sus rentas como hasta ahora.