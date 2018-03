Alejandro Romero seguirá dos años más al frente de los vecinos de Contrueces Alejandro Romero. / P. UCHA El dirigente vecinal presionará para ver materializadas la escuela infantil y las reformas de barrios degradados Ó. P. GIJÓN. Viernes, 23 marzo 2018, 04:09

La asamblea extraordinaria de la asociación de vecinos Los Ríos de Contrueces ratificó ayer a Alejandro Romero como presidente de la entidad durante los dos próximos años. Ante la ausencia de candidaturas alternativas, Romero seguirá al frente del proyecto vecinal con dos objetivos bien definidos en el horizonte: la materialización de la escuela infantil comprometida hace varios años y la ejecución del proyecto de barrios degradados, que afecta a 25 portales de la Obra Sindical.

«Durante la asamblea muchos vecinos me transmitieron que están hasta las narices. La escuela lleva años presupuestada y no paramos de ver cómo ese dinero se pierde. Ya hablé la semana pasada con los seis grupos políticos del Ayuntamiento y todos me dijeron que estaban de acuerdo con ello. No entiendo por qué no está en marcha ya», lamentó el líder vecinal tras ser reelegido.

Durante la asamblea, los más de sesenta vecinos presentes aprobaron las cuentas de la asociación y fijaron las actividades previstas para el presente curso. Entre las quejas trasladadas por los vecinos, asimismo, también figura el asfaltado de la calle Río Cares y la mejora integral de la carretera del Obispo, un proyecto que ya se aprobó en los presupuestos participativos de 2016. «Aunque, como todo, parece que está totalmente paralizado», concluye Romero.