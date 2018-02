Alicia en el país de los Playmobil Las charangas llenaron el Jovellanos con fantasía, humor y una gran puesta en escena | Los Tardones y Perdíos de los Nervios sorprendieron con sus disfraces mientras los Cruzaos de Ceares participaron por primera vez en el concurso ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 11 febrero 2018, 01:35

Como ya avisaban las charangas desde hace unas semanas, todo trabajo es poco para preparar los diez minutos de actuación en el Jovellanos. Aunque pueda sonar a tópico futbolístico, los clásicos «hay charangas que se esmeran mucho» o «el nivel es más alto cada año que pasa» quedaron ayer sobradamente demostrados en la primera jornada del concurso más emblemático del antroxu gijonés. Los cinco primeros concursantes ofrecieron color, humor y una variada temática para deleitar al público gijonés, que ya había demostrado sus ganas de charanguismo aguantando estoicamente bajo el frío polar para conseguir sus entradas.

Como maestros de ceremonias volvieron a ejercer los representantes de Escenapache, tremendamente cómodos en su particular universo creado para estas galas. El costumbrismo astur y los guiños subidos de tono contentaron al público, que les ovacionó en numerosas ocasiones entre pase y pase de las charangas.

En lo relativo a las actuaciones, el espectáculo dejó varios titulares. El primero, en relación a la actuación que abrió el concurso, que corrió a cargo de una formación sin experiencia en el certamen. Los Cruzaos de Ceares tuvieron la difícil tarea de abrir fuego y, con todo, lo abordaron con ganas y humor. «Somos muy malos, ya lo sabemos. Pero aquí venimos a pasar un buen rato», afirmaron antes de empezar su espectáculo ante la risa del público.

Quizás una de las puestas en escena más celebradas fue la de Los Tardones, que dieron vida a una granja de Playmobil con unos notables disfraces y una trabajada escenografía. «Es difícil ser Playmobil en la época actual. No puedes mandar mensajes ya que no tienes pulgar. Y tengo miedo a que mi novia me deje por un Geryperman», cantaron animados durante su actuación, que también contó con guiños a Rajoy y Bárcenas.

Los vigentes campeones del concurso, Folixa pa Toos, tampoco escatimaron en medios y coreografía. En esta ocasión, la charanga apostó por recrear el Jorobado de Notredame aunque, más bien, en este caso, fue el Jorobado de Xixón. Tan gijonés se hizo que «cogieron un pisín en Montevil, tuvieron dos hijinos y acuden al Molinón cada domingo». Puigdemont y el conflicto catalán, como no podría ser de otra forma, también protagonizaron las letras de Folixa y, en general, de todas las charangas.

Un paraíso con polución

Los Acoplaos, por su parte, también participaron en esta primera jornada de concurso con una puesta en escena de fantasía: Alicia en el País de las Maravillas que, por azares del destino, acaba en Gijón en su búsqueda de la Reina de Corazones. Aunque la joven acaba cautivada por el ambiente gijonés también hay cabida a unos cuantos toques de atención sobre los problemas de la ciudad. «El paraíso está en Gijón, aunque ya vi los coches llenos de polución: siempre pagan los del montón», cantaron durante su turno.

Para reivindicar los derechos del colectivo LGTB, Perdíos de los Nervios ofrecieron un colorido espectáculo protagonizado por decenas de hombres ligeros de ropa, afiliados al cuero brillante y a las gafas de aviador. «Yo no quiero un guapito, prefiero un oso peludito», clamaron ante un público entregado. «Me dicen raro y me miran de lado. España y sus banderas... ¡tú saca la que quieras! La mía es multicolor», finalizó la charanga. Hoy, a partir de las 19 horas, toca el turno de las seis charangas restantes. El listón, como habrán comprobado, está alto.