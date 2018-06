Toques de balón que desafían la gravedad

«Para poder competir te lo tienes que currar, echarle tiempo y tener muchas ganas». Álvaro Obregón (Gijón, 2000) es uno de los pocos jóvenes de Gijón que se dedica al 'freestyle'. Es capaz de hacer toques de balón con el hombro, con las piernas, tumbado sin que se le caiga. Por eso, participará en la próxima edición del Campeonato de España de Fútbol Freestyle en Madrid el 7 y 8 de julio. Su inicio en este deporte es reciente. Todo comenzó cuando fue a estudiar hace dos veranos a Estados Unidos, donde le picó el gusanillo de este deporte. «Me quedé allí con una familia de acogida y conocí a un chico de mi edad que estaba todo el día practicando, por lo que decidí probar», explica. A la vuelta, tenía claro que quería estar en el próximo campeonato de España. «Llegué después de que se celebrara y me prometí llegar al siguiente», señala.

El año pasado la cifra de inscripciones llegó a los cien participantes, algo que no le asusta si volviese a ocurrir en esta edición. «Hay un nivel muy bueno en nuestro país y sobre todo mucha experiencia, pero tengo muchas ganas de poder participar», declara. Un camino hasta esta cita que no ha sido fácil. Se entrena solo y casi todos los días. «Termino los deberes y me pongo una hora u hora y media. A veces estoy dos, pero eso únicamente cuando estoy de vacaciones», expone. «La parte negativa de ser autodidacta es que, al no tener alguien que te ponga límites, el riesgo de lesiones es más alto», aclara. Por ello, gracias a los vídeos que ve en YouTube ha conseguido aprender y perfeccionar la forma de evitar estos inconvenientes, así como a crear sus propios trucos. «Veo tutoriales de acrobacias, toques y un sinfín de vídeos para poder tener un amplio conocimiento. Esa es la clave si quieres participar en un campeonato», detalla. Sin embargo, su primer acercamiento a este mundo viene del fútbol. «Mi primer recuerdo del 'freestyle' fue ver a Ronaldinho hacer gambetas», afirma. Ahora son otros los referentes, pero el fútbol aún sigue ligado a su vida. En el futuro, va a seguir practicando ambos deportes, aunque tiene claro que es lo importante. «No me veo dedicándome a esto», afirma. Su objetivo primordial es empezar una carrera en el extranjero que le pueda permitir conciliar su futuro profesional con su pasión por el deporte. «Me gustaría estudiar económicas y así poder montar en el futuro una empresa de productos 'freestyle'», concluye.