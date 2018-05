«A través de los análisis genéticos se pueden predecir un 20% de cánceres»

En un momento en el que los datos personales y su protección están en constante debate, el análisis de datos genéticos se anuncia como el futuro de la medicina preventiva. Pablo Román, del IMOMA (Oviedo, 1980) ofreció ayer en El Patio de la Favorita una conferencia, incluida en el ciclo 'Pints of Science', sobre las características de este tipo de información personal.

-Cuando hablamos de datos genéticos, ¿de qué tipo de datos estamos hablando?

-Son datos que provienen de la secuenciación de nueva generación. Hoy en día somos capaces de secuenciar un genoma por 500 euros y en una sola noche, cuando en su día era algo que tenía un coste millonario y precisaba de un gran equipo de expertos. El tipo de datos que tenemos son datos muy complejos y abundantes. En un simple cepillo de dientes puede haber hasta cincuenta terabites de información.

-¿Qué tipo de información se puede extraer de esos datos?

-Normalmente el tipo de variaciones que caracterizan a cada individuo. Todos somos diferentes pero nuestro genoma es un 99% igual. Ese 1% que varía lo que nos confiere supone ciertas predisposiciones a padecer algunas enfermedades y, por tanto, mediante su estudio los médicos pueden llegar a predecirlas. Un caso muy conocido de utilización de información genética es el de Angelina Jolie con el cáncer.

-Hablamos, por tanto, de una información muy relevante.

-Totalmente, aunque mucha gente no quiera conocerla porque les asustan las posibles consecuencias. Hay veces que esta información no lleva a la cura. Si alguien tiene ceguera hereditaria, estos datos le servirán para saberlo y abrir muchas expectativas de futuro, pero quizás no para curarse.

-¿Cómo se puede mejorar la aceptación de estos datos por parte de los pacientes?

-Mediante una nueva figura, el asesor genético, que traduce esta información al lenguaje de la calle. Es alguien que no te va a vender un test porque sí.

-¿Que porcentaje de enfermedades puede predecir un análisis de datos genéticos?

-Es muy arriesgado dar un número exacto, pero se sabe que dentro del cáncer alrededor de un 20% de casos es de origen familiar y, por tanto, se puede predecir con antelación.

-¿Cuál es el precio de un test?

-Desde los trescientos hasta miles de euros en casos de familias complicadísimas con unos cánceres muy raros.

-¿Qué países son los más avanzados en este campo?

-Los países pequeños como Estonia, con cerca del millón de habitantes, son más fáciles de secuenciar. Esto coloca a Asturias en una muy buena posición para poder hacer ejercicios de este tipo. Asturias ahora mismo no lidera, pero su población es perfecta para este tipo de análisis y podría ser líder sin ningún problema.

-¿Se puede establecer una comparación entre la gestión de los datos genéticos y la que aplica Facebook?

-Es complicado. En caso de Estados Unidos la privacidad de estos datos puede ser ligeramente preocupante. En el caso de España tenemos una ley desde 2007 en la que la privacidad prevalece.